Rapaz é flagrado com moto sem placa e arma de brinquedo

Um rapaz de 20 anos foi detido na noite desta quarta-feira (4), em Sumaré, após ser flagrado com uma moto sem placa, no Jardim Paulistano. Policiais militares faziam patrulhamento pelo bairro quando avistaram o polidor de veículos A.W.L.L. em atitude suspeita. Eles deram ordem de parada na Rua Geraldo Preto Rodrigues.

Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Já na moto, os policiais localizaram uma arma de brinquedo embaixo do banco. Questionado, o rapaz alegou ter encontrado a motocicleta abandonada em um matagal próximo da casa dele. O número do chassi estava suprimido, mas o do motor, preservado. Foto: Arquivo/O Liberal

Por meio de pesquisas, os soldados descobriram que o veículo é proveniente de leilão. O caso foi registrado no Plantão Policial como localização e apreensão de objeto. A motocicleta foi recolhida ao pátio e o suspeito qualificado no boletim de ocorrência como averiguado.

Em Hortolândia, policiais militares apreenderam uma Honda Biz provavelmente furtada do pátio do município, na semana passada. O veículo foi encontrado em uma residência no bairro Boa Esperança, na noite desta quarta-feira. A proprietária do imóvel não quis se identificar e disse apenas que a motocicleta pertencia ao filho dela e era proveniente de leilão.

O veículo estava com o número de motor e chassi suprimido e com uma placa artesanal, o que impossibilitou verificar sua procedência. A motocicleta foi recolhida ao pátio.