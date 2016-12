Quadrilha é presa após roubar sorveteria

Uma quadrilha foi presa na noite desta quarta-feira (28), em Americana, após assaltar uma sorveteria em Santa Bárbara d´Oeste. Os criminosos roubaram R$ 264 e um relógio, mas foram flagrados pela PM (Polícia Militar), que conseguiu abordar os assaltantes. Duas armas de brinquedo foram apreendidas.

A ação aconteceu por volta das 19h50, quando dois homens armados invadiram o comércio localizado na Rua do Césio, no bairro Vila Pântano, e anunciaram o assalto. Após pegar a quantia em dinheiro e o acessório, a dupla fugiu em um veículo Gol.

Foto: Polícia Militar / Divulgação

Porém, um dos proprietários da sorveteria conseguiu seguir os assaltantes, que fugiam pela Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), e informou a PM. Foi, então, que uma viatura policial flagrou os suspeitos entrando na Avenida Iacanga, em Americana, onde o trânsito estava parado.

Os PMs conseguiram abordar o veículo, sendo que no interior do carro estavam os suspeitos do assalto à sorveteria, identificados como o metalúrgico C.A.B., de 23 anos, e o lavador de carros H.N.P., de 25 anos. As donas de casa H.L.S., de 24 anos, e K.S.V., de 21 anos, também estavam no automóvel. Os quatro são moradores da Praia Azul, em Americana.

O lavador de carros estava usando o relógio roubado, enquanto o metalúrgico estava com o dinheiro levado da sorveteria. Já na mochila da dona de casa K. foi localizada uma das armas e a outra estava escondida no vestido de H., momento em que os policiais notaram que as armas eram de brinquedo.

As vítimas do roubo reconheceram os dois homens como os autores do assalto. Já as mulheres são suspeitas de levar o metalúrgico e o lavador até o comércio, auxiliarem na fuga e esconderem as armas de brinquedo.

A polícia ainda acredita que a quadrilha esteja envolvida em outros roubos praticados em Americana. Os quatro foram levados para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana, onde foram autuados em flagrante. Depois, os homens foram conduzidos para a Cadeia Pública de Sumaré, enquanto as mulheres seguiram para a Cadeia Pública de Monte Mor. O dinheiro e o relógio foram recuperados e entregue aos proprietários.