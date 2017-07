Promotoria quer mais leitos de UTI neonatal na região

O déficit de leitos foi calculado com base no número de nascidos vivos em 2015 na RMC (42.445 crianças). São preconizados dois leitos de UTI e 3 de UCI para cada mil nascidos vivos, e a quantidade de leitos disponíveis atualmente é insuficiente, segundo o MP. São 82 UTI’s e 52 CTI’s do Sistema Único de Saúde para atender a RMC. “A ausência de leitos em UTI/UCI neonatal importa em iminente risco de morte aos neonatos de nossa região”, traz a ação.

O Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual ingressaram com ação na Justiça cobrando do governo estadual e da União a construção de 26 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) neonatal e 110 leitos de UCI (Unidade de Cuidados Intermediários) neonatal na RMC (Região Metropolitana de Campinas). A medida foi tomada após constatação, por meio de inquérito civil, do déficit de vagas destinadas a recém-nascidos.

Os promotores explicam que houve o planejamento de quais hospitais deveriam receber essas novas vagas. Na RPT (Região do Polo Têxtil) seriam 10 UTI’s no Hospital Estadual de Sumaré e mais cinco UCI’s no Hospital Santa Bárbara. Foto: Arquivo / O Liberal

O governo estadual recorreu ao Ministério da Saúde em busca de recurso para a instalação, mas o dinheiro ficou travado no Fundo Nacional de Saúde no momento da liberação da verba. Após perceber que o governo estadual tampouco tomou medidas suficientes para resolver o problema, o Ministério Público propôs a ação. Até a noite de quarta-feira, o pedido de tutela provisória de urgência não havia sido julgado.

VAGA ZERO

No Estado, existe uma política de distribuição de leitos chamada “vaga zero”, que encaminha os pacientes em casos de risco de morte a hospitais mesmo que não existam leitos vagos. Houve um aumento na necessidade dessas “vagas zero”, principalmente em períodos de maior incidência de doenças respiratórias, fazendo com que hospitais ficassem com mais pacientes do que leitos disponíveis.

O MP pede que seja aplicada uma multa diária de R$ 50 mil ao Estado e à União para cada bebê encaminhado a um hospital lotado pelo sistema “vaga zero”. A multa irá incidir sobre o período em que a criança permanecer internada.

“É mesmo inaceitável, sob o ponto de vista básico do que se entende por dignidade humana, que um profissional de saúde tenha que escolher o bebê que terá alta de um leito de UTI neonatal mesmo sem estar totalmente preparado para isso; ou o bebê que fará uso de um respirador”, diz a ação.

O MP pede a fixação de multa de R$ 100 mil por cada bebê que não for encaminhado a uma vaga de UTI ou CTI quando for necessário, multa que incide enquanto ele ocupar leito inadequado.

Tanto a Secretaria Estadual quando o Ministério da Saúde informaram que ainda não foram notificados da ação. “Após a notificação, a AGU (Advocacia Geral da União) tomará as medidas cabíveis, e o Ministério da Saúde poderá emitir uma posição a respeito do conteúdo da ação”, disse o Ministério.