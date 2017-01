Programa economiza R$ 240 mil em energia

A CPFL Paulista, concessionária responsável pela distribuição de energia para os municípios da RPT (Região do Polo Têxtil), investiu pouco mais de R$ 1 milhão em 2016 no projeto “Comunidades Eficientes”, voltado à redução de energia elétrica. Aproximadamente 1,1 mil famílias de Americana, Santa Bárbara e Sumaré receberam equipamentos como chuveiros, aquecedores e lâmpadas LED que devem fazer diferença na conta no final do mês. Os itens devem gerar, no prazo de um ano, uma economia superior a R$ 240 mil e 536 MWh, o suficiente para abastecer 223 imóveis por 12 meses.

O projeto contra com supervisão da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). Os investimentos em equipamentos sustentáveis para famílias de baixa renda foram de R$ 1,1 milhão em 2016 e visam a substituição de aparelhos ineficientes por modelos mais modernos e econômicos. A lâmpada LED foi a “campeã” em trocas, com 1.524 unidades distribuídas na RPT, sendo três para cada família. Em segundo lugar aparecem os aquecedores solares, com a doação de 386 unidades. Na região, a cidade que recebeu mais atenção da companhia foi Santa Bárbara, que, sozinha concentrou R$ 732 mil dos recursos para a compra de mais de mil aparelhos. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

DIFERENÇA. Morando com as quatro filhas em uma casa do bairro Cidade Jardim, em Americana, Alcina Aparecida dos Silva foi uma das primeiras a se beneficiar do projeto. “Estou há quase um ano com um aquecedor para o chuveiro. Faz muita diferença. Minha conta já chegou a custar quase R$ 200. Hoje não chega a R$ 130”, revelou. Com pouco mais de R$ 800 a mais no bolso por conta da economia na conta de energia, ela comemora a chegada do aparelho. “Eles (concessionária) vieram fazer algumas vistorias, até a gente ganhar o aquecedor. Mas deu tudo certo, ainda bem”, finalizou.

Além da economia para as famílias, a concessionária de energia diz que a principal vantagem da substituição dos produtos é o impacto no meio ambiente. Somente na RPT, as doações evitam a emissão de 284 toneladas de dióxido de carbono. Para efeito de comparação, isso equivale ao plantio de 1.709 novas árvores. Em todo o Interior paulista, onde a CPFL fez doações do mesmo tipo em 42 municípios, o impacto ainda é maior: são 10 mil toneladas de dióxido preservando mais de 60 mil árvores, garante a concessionária.

“A intenção deste programa é justamente postergar a construção de usinas e outros métodos de captação de energia, por conta do aumento no consumo”, explicou o engenheiro de assistência energética da CPFL, Cristian Sippel. “Os recursos para este programa são recolhidos na conta de todos os contribuintes, uma porcentagem desta tarifa é dedicada a este projeto”, pontuou.