Professores municipais recebem até 20% mais do que no Estado

A média salarial dos professores municipais da RPT (Região do Polo Têxtil) é 20% maior do que a média dos profissionais da rede estadual. O salário pago pelas prefeituras é de R$ 3.745, enquanto o Estado paga R$ 3.139. Os dados estão um estudo inédito divulgado pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), referente a 2014, divulgado no último dia 21. No levantamento, foram considerados os salários e as cargas horárias e, a partir dessas informações, foi realizado um nivelamento com base no valor que seria recebido caso os professores trabalhassem 40 horas por semana.

Para o economista da PUC (Pontifícia Universidade Católica) de Campinas, Fábio Iaderozza, o estudo aponta para uma tendência de desvalorização do professor da rede pública estadual. Como consequência, o especialista apontou que há uma queda na qualidade do ensino e na atratividade da carreira para quem vai ingressar no mercado de trabalho. “Vemos há algum tempo uma política de achatamento da rede estadual e consequentes greves para ver se recompõe-se o que perdeu. Isso desmotiva a carreira docente”, afirmou.

Em nota, a Secretaria Estadual de Educação afirmou que, de 2014 para cá, já foram pagos R$ 1,7 bilhão em bônus aos professores. “O professor da rede estadual de ensino ingressante recebe salário de R$ 2.415,89 para uma jornada de 40 horas. A média salarial no Estado é de R$ 4.500,00, dados atualizados de 2017. O trabalho dos professores da rede estadual de ensino se reflete, por exemplo, nos resultados alcançados por todos os níveis de educação básica. No último Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), São Paulo se manteve à frente de todos os estados nos três níveis de ensino”, reforçou a secretaria.