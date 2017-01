Procura por vacina na região aumenta após mortes em MG

A procura por vacinas contra febre amarela aumentou nas últimas semanas em três das cinco cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) após Minas Gerais registrar 16 casos e oito mortes provavelmente provocadas pela doença.

Em São Paulo, as mortes de duas pessoas e diversos macacos contaminados colocaram em alerta Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. A RPT não faz parte das áreas de risco para a doença, mas quem for viajar para locais endêmicos deve se vacinar. Foto: Arquivo / O Liberal

As Secretarias de Saúde de Hortolândia e Sumaré relacionam o crescimento na procura com os casos registrados, mas nenhum dos dois municípios informou o percentual. Americana, que também observou um aumento, credita o aumento à questão sazonal das férias.

Os moradores que forem viajar para cidades que têm registrado casos de febre amarela ou, então, para países com incidência da doença, devem se vacinar com antecedência de 10 dias.

A recomendação de vacinação contra febre amarela existe no estado de São Paulo desde o ano 2000 para todos os indivíduos que irão se deslocar para áreas endêmicas ou com recomendação de vacinação.