Procura por vacina da febre amarela aumenta na região

Os casos confirmados de contaminação e morte por febre amarela em Minas Gerais e no norte do estado de São Paulo provocaram um aumento na procura pela vacina na RPT (Região do Polo Têxtil), acendendo o alerta para possível desabastecimento das doses.

Em Santa Bárbara, a demanda aumentou 50% em janeiro na comparação com 2016. A Secretaria de Saúde da cidade cogita a falta de vacina nos próximos meses caso elas sejam aplicadas fora dos critérios recomendados pelo Ministério da Saúde – que indica vacinação para moradores da RPT apenas em caso de viagem para regiões endêmicas.

Em Nova Odessa, onde a média registrada no ano passado era de quatro aplicações por semana, 60 doses foram distribuídas na semana passada. A procura pela vacina em Americana também teve um crescimento significativo em janeiro, informou a prefeitura. Mesmo pessoas que não estão com viagem marcada para locais com risco de endemia estão buscando se proteger, segundo a Secretaria de Saúde.

Ao LIBERAL, a Prefeitura de Santa Bárbara informou que são aplicadas, em média, 130 doses mensais da vacina. Com o aumento na demanda, deve chegar a uma média de quase 200. Em função disso, os estoques disponíveis nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) estão reduzidos. A secretaria informou que orienta que a vacinação só é indicada no município em caso de deslocamento para área silvestre rural ou de mata que seja em uma das cidades classificadas como área de recomendação.

SURTO. No Verão, o número de notificações de febre amarela tende a aumentar, mas em 2017, o crescimento foi acima do normal. Para o infectologista da PUC (Pontifícia Universidade Católica) Campinas, Rogério de Jesus Pedro, uma hipótese que explicaria essa tendência é uma expansão na área de infecção.

“A vacina tem uma geografia de aplicação bem definida. O que está acontecendo agora é que surgiu um grande surto de casos em Minas Gerais. A razão dessa expansão pode ser algum movimento de alteração ambiental que propiciou essa aproximação dos primatas infectados com os vetores para área próxima da população. Tem que ser melhor esclarecido, mas não é uma epidemia que está prestes a acontecer. Não há razão para alarme”, afirmou.

Gestantes, lactantes e pessoas com mais de 60 anos não devem receber a vacina se não houver prescrição médica. Em Minas Gerais, dos 272 casos comunicados, 47 foram confirmados, sendo 25 óbitos. Em São Paulo, três pessoas morreram por conta da febre amarela este ano.