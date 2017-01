Procura por táxi cresce até 50% com a greve de ônibus

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A paralisação no transporte intermunicipal na RPT (Região do Polo Têxtil) refletiu positivamente para ao menos uma classe de trabalhadores. Entre terça e quarta-feira, taxistas relataram ter um aumento de 20% nas saídas de Americana para Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste. Já nas corridas partindo da Rodoviária, taxistas também relataram aumento. A quantidade de corridas aumentou até 50% durante o período sem ônibus, segundo os motoristas.

Segundo o taxista Isaac Xavier Barros, que há 20 anos trabalha em um ponto ao lado do Terminal Metropolitano de Americana, o crescimento nas “corridas” veio acompanhado também de negociações. “Vimos alguns casos em que o pessoal se organiza ali no terminal mesmo, para dividir o preço do táxi e ir para a mesma região”, relatou.

LEIA TAMBÉM: Verão acumula 63% dos raios e S. Bárbara lidera incidência

Há 45 anos trabalhando em frente ao Hospital São Francisco, o taxista Benedito Camargo diz que colegas negociaram até mesmo o valor final. “Ouvi até um colega que negociou de R$ 38 para R$ 30 uma corrida até Nova Odessa, para levar uma senhora que precisava trabalhar. Sou taxista, mas sei que não são todos que tem condições de pegar um carro sozinho”, explicou.