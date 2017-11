Previsão aponta que chuva seguirá ao longo da semana

Em Santa Bárbara d’Oeste, choveu 52 mm entre as 7h de sábado e as 7h de segunda-feira. Uma árvore caiu na Avenida Monte Castelo na noite de sábado, segundo a Defesa Civil.

Três árvores caíram em Nova Odessa, sendo uma no Jardim Alvorada e duas no Jardim das Palmeiras. Nesse último bairro, uma das árvores caiu sobre a rede elétrica da Rua Perobas, afetando o fornecimento de energia elétrica para 70 moradores. Segundo a CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz), o problema foi solucionado ainda na noite de sábado. A Defesa Civil do município informou que choveu 54 mm no sábado, sendo cerca de 40 mm no período de uma hora – das 18h30 até 19h30. A cidade registrou ainda alagamentos na Avenida Ampélio Gazzetta.

As chuvas registradas no final de semana na região derrubaram árvores e deixaram moradores sem eletricidade em Nova Odessa. Em Campinas, onde a situação foi mais crítica, um homem de 36 anos morreu levado pela enxurrada.

Americana registrou alagamento na Avenida Bandeirantes e na Rua Diogo de Faria, no Cordenonsi. A Defesa Civil do município não registrou ocorrências, mas informou que está monitorando o nível do Ribeirão Quilombo.

As possibilidades de temporais continuam ao longo da semana, com chances de chuvas volumosas na quarta-feira. Segundo o boletim do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), na quinta e na sexta-feira o tempo vai variar entre parcialmente nublado e nublado com pancadas de chuva.