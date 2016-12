Prefeituras projetam aumento médio de 14% com IPTU

A arrecadação do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) deve ter um aumento médio de 14,6% em 2017 se comparado com o montante recebido este ano, de acordo com as projeções feitas pelas cinco prefeituras da RPT (Região do Polo Têxtil) – Americana, Hortolândia, Nova Odessa, Santa Bárbara e Sumaré – a pedido do LIBERAL. Na soma, um dos principais impostos municipais deve incrementar os cofres públicos em R$ 246 milhões, contra os R$ 214,6 milhões previstos para este ano.

Individualmente, o maior aumento na arrecadação de IPTU foi projetado pela Prefeitura de Santa Bárbara, chegando a 23,5%. Caso essa previsão se confirme, o município deve engordar o caixa em R$ 42 milhões só com o imposto pago pelos proprietários de imóveis no município.

Em seguida, aparece Americana, onde a câmara aprovou no início deste mês a revisão na planta de valores e um reajuste de 15%. Com isso, a expectativa da prefeitura é arrecadar R$ 80,4 milhões com o IPTU, o que representará, caso se confirme, em um aumento de 20% se comparado com a previsão deste ano, que é de R$ 67 milhões. Foto: Arquivo / O Liberal

Os números da RPT podem ficar ainda maiores, tudo porque a Prefeitura Nova Odessa, que já paralisou as atividades para as festas de final de ano, ainda não publicou a estimativa de arrecadação com o IPTU para o ano que vem e para compor o total regional, a reportagem do Grupo Liberal tomou como base o mesmo valor estimado para 2016: R$ 24,6 milhões.

Com crescimentos mais modestos entre 2016 e 2017 – de 12% e 9,3% – Sumaré e Hortolândia, respectivamente, esperam arrecadar R$ 66 milhões e R$ 33 milhões com o imposto.

Em Hortolândia, a prefeitura informou que para 2017, os contribuintes poderão realizar o pagamento do IPTU através do débito em conta. A novidade, entretanto, está restrita apenas aos correntistas de três instituições financeiras (Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Santander).

O débito em conta está sendo adotado após mudanças nas regras da Febraban (Federação Brasileira de Bancos), que estabeleceram alteração na forma de recolhimento da ficha de compensação, que até então podia ser paga em qualquer banco.

Os cerca de 343 mil carnês do IPTU na região devem começar a ser distribuídos a partir da segunda semana de janeiro, com vencimento a partir do 10 de fevereiro.