Prefeituras intensificam companhas contra a dengue

As prefeituras de Santa Bárbara e Hortolândia retomaram as campanhas de combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Foto: Arquivo/O Liberal

Em Santa Bárbara, a Campanha “Todos Juntos Contra o Aedes Aegypti”, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, promoveu neste sábado uma ação nos bairros Jardim São Francisco e Jardim Santa Rita de Cássia com agentes de controle de endemias e agentes comunitários de saúde, realizando visitas casa a casa, orientando moradores quanto ao descarte de lixo e água parada e retirando possíveis criadouros do mosquito.

Em Hortolândia, CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), órgão da Secretaria de Saúde realizou cerca de 440 visitas no Parque de Hortolândia durante esta semana. No Jardim São Jorge, os agentes realizaram uma busca ativa. A vistoria mais intensa aconteceu em 181 casas e uma suspeita de dengue foi registrada.

A coleta de amostras de água parada em outras regiões da cidade também está prevista pelo CCZ para fazer a avaliação do Índice de Densidade Larvária, que serve para medir a quantidade de larvas de Aedes aegypti no município.