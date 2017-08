Prefeituras contestam Ministério das Cidades

As prefeituras de Americana e Sumaré contestaram a classificação feita pelo Ministério das Cidades de que os municípios ainda não desenvolveram por completo os seus PMSB (Planos Municipais de Saneamento Básico). O importante documento deve ser entregue até o final deste ano e pode bloquear verbas federais para investimento neste setor, como prevê o Marco Regulatório do Saneamento, aprovado há dez anos.

Em nota os dois municípios afirmaram que já concluíram a documentação, mas não explicaram se já procuraram a pasta federal para atualizar as informações. De acordo com o Executivo de Americana o PMSB foi aprovado em julho de 2016 e passou por uma revisão no mês passado, para tratar de esgotamento sanitário. As duas etapas foram aprovadas pela Câmara Municipal.

Foto: Arquivo / O Liberal

Já Sumaré informou que formulou um plano em 2013 e que a documentação chegou a ser publicada online, através do portal do Executivo na internet.