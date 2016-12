Prefeitos e vereadores tomam posse na Região do Polo Têxtil

Cinco posses neste domingo, dia 1º de janeiro, marcam o início de dois novos governos e a continuidade de outros três na RPT (Região do Polo Têxtil). Em meio a decisões judiciais que quase impediram que dois eleitos assumissem (Benjamim Bill Vieira de Souza e Angelo Perugini), todos aqueles escolhidos pela maioria do eleitorado em outubro iniciam o ano à frente do Poder Executivo.

Os eleitos para os próximos quatro anos no comando do Poder Legislativo também assumem as cadeiras e definem os presidentes para o primeiro biênio do mandato.

Em Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa tomam posse os reeleitos Omar Najar (PMDB), Denis Andia (PV) e Benjamim Bill Vieira de Souza (PSDB), respectivamente. Já em Sumaré e Hortolândia, assumem Luiz Alfredo Dalben (PPS) e Angelo Perugini (PDT). Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Hortolândia, que até o início da semana não tinha a garantia de que algum prefeito assumiria a função por conta do imblóglio, só confirmou a posse para o dia 1º na tarde da última quinta-feira. Perugini, eleito em outubro, enfrenta uma ação na Justiça Eleitoral e só conseguirá ser empossado graças a uma liminar concedida pelo presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Gilmar Mendes. Ele e os vereadores tomam posse amanhã, às 8 horas, na câmara.

Bill também teve o registro de candidatura cassado pela Justiça por crime eleitoral. Em primeira instância, a Justiça Eleitoral entendeu que sua vitória não teve validade em função de uma entrevista supostamente irregular que deu.

No dia da eleição, o tucano falou a uma rádio municipal que tinha carro de som em frente à sessão eleitoral em que o prefeito votou. Depois de recorrer, o prefeito conseguirá governar o município por mais quatro anos. Em Santa Bárbara d’Oeste, Denis Andia (PV), “renova” o mandato que iniciou em 2013 para mais quatro anos.

A novidade no município será o vice-prefeito Rafael Piovesan (PV). Ele irá compor a linha sucessória no lugar de Anízio Tavares, mandatário até este sábado e que rompeu com o prefeito, lançando-se candidato no pleito de outubro.

Já Luiz Alfredo Dalben, atual vice-prefeito de Sumaré, também rompeu com a titular do cargo pelos últimos quatro anos. O filho do ex-prefeito Dirceu Dalben (PPS) enfrentou e derrotou Cristina Carrara (PSDB) – que buscava a reeleição – e assume a cadeira pela primeira vez. Em Americana, Omar Najar (PMDB), assume para o segundo mandato, mas o primeiro completo.

Na primeira eleição, o empresário conquistou o direito a um mandato de dois anos em substituição ao cassado Diego De Nadai (PTB). Em outubro, Omar obteve direito a mais quatro anos e assume, junto com o vice Roger Willians (PSDB), o primeiro mandato completo.