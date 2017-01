Preço de combustível deve subir na região

O preço da gasolina e do etanol deve voltar a subir nos postos de combustíveis da RPT (Região do Polo Têxtil) até o final desta semana e o início da próxima, conforme informações do Recap, o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Campinas e Região.

De acordo com a entidade, desde a segunda-feira, os postos estão pagando R$ 0,12 mais caro pelo etanol e R$ 0,06 pela gasolina. Os valores podem ser repassados aos consumidores. Segundo dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo), o preço médio da gasolina em Americana é R$ 3,65 e do álcool, R$ 2,83.

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Os combustíveis tiveram aumento ainda no final do ano passado, mas dessa vez, o reajuste ocorre por conta de uma Medida Provisória de 2013 que chegou ao fim e não foi prorrogada pelo governo federal. A medida concedia desconto no PIS e Cofins para os produtores de etanol do Nordeste afetados pela seca de 2011 e 2012, o que segurava os preços.

De acordo com o diretor de postos da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), e proprietário de posto de combustível, Arthur Ramos Neto, a notificação do aumento chegou aos estabelecimentos no final do ano passado. Ele explicou que caberá ao empresário absorver o aumento ou repassar parcial ou integralmente aos clientes.

“Vai depender de cada empresa e da movimentação do mercado. As bandeiras sobem geralmente a mesma proporção. Depende de quanto cada um comprou. Deve ser um aumento linear”, afirmou. Ele destacou ainda que, em janeiro, o movimento é menor, o que faz as vendas caírem.

De acordo com a gerente de um posto na Avenida Brasil, em Americana, Andrielen Oliveira, alguns postos ainda estão com o estoque do preço antigo, mas assim que comprarem mais combustíveis, já devem sentir o reajuste.

“Disseram que será um reajuste grande, e vamos ter que repassar, porque nossa margem de lucro é muito baixa, são centavos por litro, não tem como segurar”, disse.

Em nota, o Recap afirmou que “preza pela legalidade e não opina e nem interfere em questões relacionadas a preços de combustíveis”. “Prezamos pela livre concorrência entre as empresas e repudiamos qualquer prática contrária a tais valores”, escreveu o órgão.