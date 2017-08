Preço da carne vermelha cai 20% neste ano

Foto: Arquivo / O Liberal

O mercado para os produtores de carne bovina não está dando sinais de recuperação. Com relação a julho do ano passado a arroba do boi está 20% mais barata na região. Foi o que apontou um levantamento realizado pelo Cepea (Centro de Pesquisa Avançada em Economia Aplicada) da Esalq (Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz) em Piracicaba. A série histórica de preços feita pela instituição leva em conta a média de compras a prazo feitas no estado de São Paulo e o indicador Esalq / BM&FBovespa.

Nos supermercados da região o consumidor também sente a redução principalmente nos cortes sem ossos. Em Americana, por exemplo, variedades como contrafilé e coxão mole vem sendo comercializados em média por R$ 17, segundo apontou uma pesquisa de preço feito pela reportagem.

A Scot, consultoria especializada em análises do campo, mostra que desde janeiro o setor foi impactado por crises. “Nos últimos sete meses o preço do boi gordo foi extremamente impactado pelos problemas político-econômicos e caiu 14,6%”, escreveram os analistas da companhia em seu boletim semanal de avaliações. “Desde o início do ano, o comprador de reposição vê o poder de compra diminuir”, pontuaram os especialistas. “Somente nos últimos 30 dias o recuo chega a 3,4%. No período, os cortes do traseiro apresentaram queda 3,3% e os cortes do dianteiro desvalorização de 3,6%”, finaliza a empresa.