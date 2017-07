Preço alto afasta motoristas de postos na região

O empresário Augusto De Cicco, que possui um posto na Avenida Cillos, por exemplo, calcula que pelo menos 20% das vendas foram perdidas por conta de decisão do governo federal. “Ainda que na sexta-feira, como eu tinha bastante estoque, consegui segurar o preço mais baixo durante todo o dia e vendi mais do que a minha média. Mas a partir de sábado já senti o posto esvaziar”, lamentou.

O preço alto dos combustíveis está amargando a vida dos donos de postos de combustíveis na RPT (Região do Polo Têxtil). Com uma queda nas vendas estimada em até 30% desde a última sexta-feira – quando começou a vigorar o reajuste que mais que dobrou as alíquotas de PIS/Cofins – muitos frentistas passam o dia de braços cruzados observando um verdadeiro marasmo nas bombas. A reportagem do Grupo Liberal percorreu dezenas de estabelecimentos nesta quarta-feira e o movimento estava muito abaixo do comum.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

“Os motoristas estão toda hora perguntando. Mas eu não acredito que essa suspensão vá durar. Por enquanto os preços estão os mesmos”, pontuou. Para ele a redução nas vendas foi de 30% em Americana e 15% nos postos em Hortolândia. “O desemprego é muito grande e as pessoas estão desacreditadas. Quem vinha abastecer R$ 50 hoje abastece R$ 10. Minhas vendas a crédito dispararam. O povo está endividado”, pontuou.

Um dos únicos a abastecer o carro na tarde desta quarta-feira, o autônomo Norberto Geraldo Ribeiro buscou um posto sem bandeira para conseguir compensar o preço. “Não tem o que fazer. Temos que abastecer o carro uma hora. O povo não faz nada. A gente aceita e tenta levar do jeito que dá, não é?”, comentou. Ele também não confia que os preços irão cair. “Duvido muito”.

Brigando no Judiciário para manter os preços como estão, o governo federal, através da Advocacia-Geral da União, ganhou no fim da tarde desta quarta-feira um recurso pedindo a derrubada da liminar que suspendeu os reajustes. Enquanto o juiz Borelli argumenta que o decreto deveria valer apenas 90 dias após sua publicação, o governo alega que o aumento é constitucional porque atendeu o teto legal.

Enquanto o imbróglio judicial continua, os preços nas bombas são uma grande surpresa e podem mudar a qualquer momento, dependendo também dos repasses a serem feitos pelas distribuidoras.

“Parece aqueles ajustes que víamos décadas atrás, quando os preços mudavam de noite para o dia e todo mundo saia correndo para comprar” resumiu o empresário Braga. “Eu mesmo não estou comprando muita gasolina para fazer estoque porque não sei quando o preço vai mudar”, finalizou.

Sindicato condena decisão federal

O presidente do Recap (Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Campinas e Região), Flávio Martini, disse que o reajuste tributário foi um desastre para o setor. “As vendas despencaram. Isso foi muito ruim para a revenda e os preços só vão mudar nas bombas quando os postos comprarem das distribuidoras o combustível com uma outra situação tributária”, pontou.

Para Martini a decisão vai criar uma concorrência exacerbada com postos clandestinos. “A carga de impostos já era elevadíssima. Aumentos como esse impactam ainda mais porque temos uma concorrência que compra combustível sem nota ou cometem fraudes. Como vamos competir com pessoas que não pagam impostos?”, comentou.

“A Recap não apoia e repudia totalmente essa decisão. É importante que as pessoas entendam que este crescimento não tem nada a ver com a margem de lucro dos donos de postos. Se o governo gasta demais, que corte os gastos e não aumente os nossos impostos. A população não aguenta mais isso”, criticou.

Usinas também aumentaram valor do etanol

Para além do reajuste proposto pelo governo federal, alguns empresários da região também foram surpreendidos com uma alta extra de aproximadamente R$ 0,10 no litro do etanol. Dono de um posto no bairro São Vito, Gugliardo Ardito Junior, conta que recebeu o produto ainda mais caro na manhã desta quarta-feira.

“A gasolina também subiu cerca de R$ 0,04 porque uma parte dela é composta pelo etanol”, pontuou o empresário. Ele diz que não recebeu justificativa dos fornecedores para o reajuste. “É de praxe. Nesta época que coincide com o fim da colheita da cana eles sempre aumentam o preço com essa conversa”, pontuou.

O Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada) da Esalq publicou uma nota na última segunda-feira informando uma alta de 2,3% do produto no mercado paulista nesta semana. “As altas estão atreladas à menor oferta do produto e ao anúncio do novo valor do PIS/Cofins sobre os preços do biocombustível, da gasolina C e do diesel”, explicou o órgão.

Na semana passada, o Cepea já previa reajuste no produto devido a menor necessidade de formação de caixa das usinas, que estavam diminuindo gradativamente a oferta do combustível no mercado.