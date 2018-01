Prazo de transferência nas escolas estaduais termina nesta quarta

O resultado das solicitações será divulgado pela Secretaria de Educação a partir de sexta-feira, através da Secretaria Escolar Digital . O requerente deve informar apenas o RA (Registro do Aluno) e a data do nascimento. A decisão também pode ser consultada na escola onde houve a inscrição.

O governo apontou que a aprovação é condicionada ao número de vagas por classe e ao ciclo atendido. Caso não seja transferido, o aluno continua a estudar na unidade de ensino onde está matriculado atualmente. Após a volta às aulas, em 1º de fevereiro, o estudante também poderá solicitar transferência de escola com o mesmo procedimento deste 1º período.

Durante todo o ano, as instituições seguirão recebendo matrículas de novos alunos que querem estudar na rede estadual. Basta ir à unidade mais próxima com comprovante de residência e certidão de nascimento ou RG. No caso de estudantes menores, a matrícula deve ser efetuada pelos pais ou responsáveis.

De 2016 para 2017, a RPT (Região do Polo Têxtil) teve queda no número de matrículas nos ensinos fundamental (1º ao 9º ano) e médio. As reduções foram de 2,62% e 3,75%, respectivamente, conforme O LIBERAL noticiou em 27 de dezembro. Os dados são do Censo Escolar 2017.