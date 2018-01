Pós-verdade é tema de redação da Unicamp

Realizada neste domingo, a prova de redação e português da segunda fase do vestibular na Unicamp foi considerada “exemplar” por professores. Na redação, os vestibulandos tiveram que escolher entre os temas “pós-verdade” e “liberdade de expressão”.

“A prova pode até ter parecido mais fácil pela atualidade dos assuntos, mas o aluno não podia simplesmente reproduzir algo que ele leu no Facebook”, diz Celio Tazinato, coordenador pedagógico do curso preparatório Oficina do Estudante

Para o professor Laudemir Guedes, integrante do Objetivo, o vestibular privilegiou candidatos com “postura crítica”. “Quem não levou em conta diversos pontos de vista sobre os temas, não foi bem. Textos radicais não são bem vistos, afirma. Na parte de gramática e interpretação, a banca também exigiu que o aluno “fugisse da decoreba”.