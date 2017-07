Por segurança, TJ retira armas dos Fóruns do Interior e de SP

O TJ (Tribunal de Justiça) retirou todas as armas dos Fóruns do Interior do Estado e da Região Metropolitana de São Paulo. A medida foi adotada após mais de 500 delas terem sido levadas das unidades de Diadema e Guarujá, no mês passado. Em Americana, funcionários disseram estar aliviados com a remoção e afirmaram que as armas significavam um “problema”.

Elas foram retiradas entre os dias 22 e 27 de junho, mas a divulgação ocorreu só nesta quarta-feira por razões de segurança. As munições vinham sendo retiradas gradativamente, e nos últimos meses, 15.543 armas já foram encaminhadas ao Exército para destruição. O Tribunal de Justiça foi questionado, mas não informou quantas armas foram retiradas no mês passado dos fóruns da RPT (Região do Polo Têxtil).

LEIA TAMBÉM: Região diminui ritmo, mas mantém criação de empregos

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Coordenador do Oficío do Júri, das Execuções Criminais e da Infância e Juventude de Americana, Cicero Souza disse que os roubos em Diadema e Guarujá deixaram os funcionários do Fórum apreensivos. “Não tínhamos uma grande quantidade de armas, mas esses casos de roubos causaram preocupação. Desde setembro não recebemos mais e partir daí começou nosso alívio. Algumas já estavam sendo levadas aos poucos para o Exército, mas outras eram remanescentes. Isso virou um problema”, disse.