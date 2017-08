Por dia, duas pessoas são picadas por escorpiões na RPT

Duas pessoas são picadas por escorpiões a cada dia na RPT (Região do Polo Têxtil). A média foi feita com relação a notificação de acidentes colhidas pelas prefeituras dos cinco municípios ao longo dos últimos meses. Americana lidera os casos regionais e até junho deste ano já havia registrado 168 acidentes do tipo. Santa Bárbara d’Oeste, por sua vez, registrou 108. Os outros três municípios da região estão com números abaixo dos 60.

O dado chama atenção após a morte de uma criança de dois anos e meio em Americana, na última sexta-feira. Cauã Ferrari dos Santos foi picado no Jardim Boer e morreu por complicações no seu estado de saúde.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

A reportagem visitou o bairro americanense nesta segunda-feira. Com medo, os moradores dizem que estão cansados. Mãe de um menino de sete anos, a cabeleireira Renata dos Santos Silva diz que não sabe mais o que fazer. “Estes dias eu estava brigando com o meu filho porque ele estava enrolando para colocar o sapato. Foi a minha sorte. Quando eu peguei tinha um escorpião dentro e no susto joguei longe. Depois o bicho saiu correndo e o perdi. Quem dorme?”.