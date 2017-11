População recebe alerta de desastres pelo celular

O cidadão residente no Estado de São Paulo já pode receber gratuitamente, no celular, alertas sobre o risco de desastres naturais. A medida vai permitir a adoção de ações preventivas, para que vidas possam ser salvas nos casos de temporais, enchentes, deslizamentos, incidência de raios e outros fenômenos meteorológicos.

O sistema, desenvolvido pelo governo federal, é implantado em São Paulo pela Cedec/SP (Coordenadoria Estadual de Defesa Civil). Ele já funciona, desde junho, nos estados do Paraná e de Santa Catarina, como projeto-piloto. No território paulista, tem capacidade para alcançar os 42 milhões de celulares ativos.

Todos os usuários de celular do Estado vão receber uma SMS informando sobre a ativação do sistema. Para se cadastrar, a pessoa só precisa responder essa mensagem com o número do CEP de interesse. Assim, o cidadão vai receber alertas sempre que a Defesa Civil identificar uma situação de risco na área que abrange a região indicada.