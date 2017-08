Policiais têm armas e farda furtadas de dentro de casa

Dois policiais, um militar e um civil, tiveram as casas furtadas nesta quarta-feira (2), em Americana e Nova Odessa. Os ladrões levaram armas, farda, eletrodomésticos e outros pertences das vítimas. Nenhum dos suspeitos foi preso.

Em Americana, o crime aconteceu na residência de um cabo da PM (Polícia Militar), na Avenida Nicolau João Abdalla, na Vila Bertini. Ele estava escalado para trabalhar na 1ª Cia do 19 BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) e foi avisado pela vizinha que o portão da sua casa estava aberto com o cadeado estourado e a porta principal, arrombada.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

A vítima seguiu para a residência acompanhado de viaturas e constatou o furto. Os bandidos levaram um revólver calibre 38 carregado com cinco munições, de propriedade particular, uma farda, televisão, micro-ondas e peças de roupas.