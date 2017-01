PM da região é contemplada com 35 novas motos

Foto: Luís Bianco / A2img / Divulgação

A SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) recebeu nesta segunda-feira 523 novas motocicletas e 50 viaturas para serem entregues à Polícia Militar de todo o Estado. O CPI-9 (Comando de Policiamento do Interior – Piracicaba) deve ficar com 35 motos nos próximos dias e dividir entre os seis batalhões de sua área de cobertura, entre eles Americana (19º BPM/I) e Sumaré (48º BPM/I), além das unidades de Piracicaba, Limeira, Rio Claro e São João da Boa Vista. Ainda não foi definido quantos veículos serão distribuídos para cada unidade.

As motos foram adquiridas pelo preço de R$ 17,5 mil cada e são do modelo Honda XRE/300 cc. Os carros comprados pelo governo estadual foram todos encaminhados ao CPTran (Comando de Policiamento de Trânsito), que atua na Capital. Também foram adquiridas 86 motos especiais para o 2º Batalhão de Policiamento de Choque, ao custo de R$ 42 mil cada, de 800 cilindradas. No total, o investimento foi superior a R$ 16,4 milhões.

O secretário da Segurança Pública, Mágino Alves Barbosa Filho, participou do evento de entrega no Palácio dos Bandeirantes e ressaltou a agilidade das motos. “Este é um policiamento ágil e que produz efeitos imediatos graças à facilidade de mobilidade, o que auxilia na redução dos índices criminais”, comentou.

De acordo com a SSP, desde 2011, foram adquiridas 14 mil novas viaturas, compradas por R$ 793 milhões, para todo o Estado. A Polícia Militar recebeu 10,3 mil novas viaturas, a Polícia Civil ficou com 3,6 mil veículos e a Polícia Técnico-Científica ganhou 411 novas automóveis neste período.