Polícia descobre golpe contra madeireiras e prende cinco pessoas

O delegado afirmou que o golpe era aplicado desde setembro. A empresa de São Paulo foi vítima quatro vezes. Uma madeireira de Americana, duas. Ambas, no entanto, conseguiram recuperar as mercadorias negociadas com a quadrilha, avaliadas em R$ 150 mil. A polícia, entretanto, desconfia de outros casos. “Com certeza tem outras empresas que foram vítimas”, comentou Braga.

De acordo com a apuração da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana, o golpe era aplicado por telefone. “Eles criavam e-mail, página falsa na internet e usavam dados de empresas idôneas, que não têm restrição no mercado, para fazer as compras”, explicou nesta quarta-feira o delegado da DIG, Antonio Donizete Braga.

Foto: Polícia Civil - Divulgação

MODUS OPERANDI. Em entrevista ao LIBERAL nesta quarta-feira, o empresário, de 52 anos, que denunciou a suspeita à polícia detalhou como a quadrilha agiu contra a madeireira da qual ele é proprietário.

Segundo ele, o plano do grupo era “muito bem-feito, com conta bancária, nome de sócio e tudo mais”. Na primeira venda feita à quadrilha, de placas de MDF, o empresário disse ter recebido até mesmo um contrato social da suposta empresa dos suspeitos.

“Fizeram a compra e retiraram a mercadoria para começar a pagar dali 30 dias. Uma semana depois, tentaram comprar novamente com o nome de outra empresa”, contou. Neste segundo caso, o empresário desconfiou do fato de o mesmo motorista que buscou a primeira carga ser o mesmo da nova compra.

Após o segundo pedido, a “empresa” que fez a primeira compra entrou em contato novamente para uma nova negociação. A situação provocou desconfiança. O empresário disse que, ao tentar contato por telefone com a empresa, para confirmar as informações, ninguém atendia.

“Pesquisamos na internet e descobrimos que os números não batiam. Liguei na empresa que teria realizado a primeira compra e descobri que havíamos caído em um golpe, que eles [bandidos] tinham usado o nome dessa empresa para adquirir a mercadoria”, explicou. Em seguida, ele avisou a polícia.

Pela placa do caminhão que buscou a carga na madeireira de Americana, investigadores descobriram que o veículo aparecia em um boletim de ocorrência sobre registrado em um distrito policial de São Paulo que relatava um golpe semelhante, envolvendo mercadorias compradas e retiradas por empresas diferentes. Foto: Marcelo Rocha - O Liberal

FLAGRANTE. Nesta terça-feira, uma equipe de investigadores da DIG de Americana acompanhou a retirada da carga negociada pela madeireira de Americana com uma das “empresas” da quadrilha e seguiu caminhão até uma empresa no Jardim Nova Boa Vista, em Hortolândia.

“Estavam lá o dono da empresa, um primo dele e um gerente, que era responsável pela compra de mercadorias. Já sabíamos que os produtos que estavam no caminhão tinham sido comprados mediante estelionato”, afirmou o delegado. Segundo ele, as peças de madeira eram vendidas no varejo pela empresa de Hortolândia.

De acordo com o delegado, logo após o flagrante em Hortolândia, um segundo caminhão também carregado com MDF chegou à empresa. “Junto com esse caminhão chegaram dois carros ocupados por policiais de São Paulo. Eles também estavam acompanhando o caminhão para tentar descobrir onde a mercadoria seria descarregada, porque uma empresa localizada na capital tinha sido vítima do mesmo golpe”, disse.

Suspeitos presos negam crime

Os suspeitos presos pelo suposto esquema de estelionato que vitimou empresas de Americana e São Paulo negaram o crime, segundo o delegado Antonio Donizete Braga, da DIG (Delegacia de Investigações Gerais).

Os motoristas, de 38 e 45 anos, moradores de São Paulo, alegaram desconhecer o golpe. “O motorista vê na nota fiscal que o endereço da empresa que encomendou a mercadoria fica em Campinas, por exemplo, no entanto, entrega em Hortolândia. Ele sabe que tem coisa errada. No mínimo é imprudente”, comentou Braga.

Além dele, foram presos um comerciante de 38 anos, que seria o dono da empresa de Hortolândia, o primo dele, um autônomo de 24 anos, e um funcionário identificado como gerente da empresa, de 34 anos.

Os cinco foram autuados em flagrante por estelionato, receptação qualificada – praticada no exercício de atividade comercial ou industrial – e associação criminosa. Todos foram levados para a cadeia de Sumaré e seriam apresentados nesta quinta-feira na audiência de custódia, segundo o delegado.