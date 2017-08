Polícia de SB recupera carga avaliada em R$ 410 mil e prende dois homens

Policiais civis do SIG (Setor de Investigações Gerais) de Santa Bárbara d’Oeste recuperaram uma carga de desodorantes avaliada em R$ 410 mil, na tarde desta terça-feira (29). Duas pessoas foram presas. A mercadoria havia sido roubada no período da manhã, na cidade de Vinhedo. O motorista que conduzia o caminhão carregado com os produtos foi rendido por três homens e abandonado em um matagal às margens da SP-340 (Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros), que liga Campinas a Mogi Mirim. Foto: Divulgação/Polícia Civil

O crime aconteceu por volta das 11h30. O motorista de 46 anos disse que estava a caminho de uma entrega na cidade de Valinhos quando percebeu uma Minivan encostar no caminhão. Ao parar em um semáforo, ele afirmou ter sido surpreendido por três homens que saltaram detrás de um muro e o renderam.

Após passar pelo pedágio de Valinhos, a vítima disse ter sido colocada em um veículo de cor preta e rodou horas até ser abandonada em um matagal às margens da SP-340 (Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros), que liga Campinas a Mogi Mirim. Durante todo o trajeto, o motorista foi obrigado a ficar com a cabeça abaixada, o que o impediu de ver os rostos dos criminosos.