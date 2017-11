Polícia cogita pedir exame de sanidade mental para falso médico

O delegado afirmou ainda que a investigação ainda está muito no início e que seria precipitado confirmar o exame de sanidade mental, mas pode ser que se torne necessário para saber se Vitor tinha consciência do que estava fazendo. “Quando o suspeito de um crime apresenta um comportamento não adequado, a gente pede [o exame]. O que uma pessoa faz dentro de um centro médico se não está visando lucro, não está atendendo e causando dano a ninguém. É estranho”, disse.

De acordo com o delegado responsável pelas investigações, Cássio Biazolli, o jovem negou, durante depoimento informal, que tenha prestado atendimento médico no hospital. “Ele disse que entrou no HC com um cartão de acesso que não estava funcionado e que uma pessoa de lá [da instituição] liberava o acesso dele. E que ficava só observando a área de saúde porque ele gosta”, declarou.

Segundo o delegado, o próximo passo é ouvir funcionários dos departamentos de segurança e de controle de frequência do HC e só depois o americanense. “É um caso que para polícia falta só juntar as peças, porque já está esclarecido, as pessoas estão identificadas. Por enquanto, ele [falso médico] é investigado por falsidade ideológica”, declarou.

LEIA TAMBÉM: Fertilidade é tema de palestra gratuita em Campinas

Foto: Polícia Militar / Divulgação

O americanense foi detido dentro do alojamento dos médicos. Um segurança ligou para a Polícia Militar informando sobre um possível falso médico que estaria atuando na unidade. De acordo com ele, a suspeita surgiu quando durante um plantão o jovem se recusou a fazer massagem em um paciente com parada cardíaca. Na ocasião, ele teria alegado que estava com dores no braço e que não conseguiria fazer o procedimento. O jovem teria “trabalhado” no hospital por duas semanas. A reportagem esteve na casa do jovem e foi informada pela avó do suspeito que ele estava medicado, dormindo.