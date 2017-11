Polícia ainda tenta encontrar pacientes de falso médico

A Polícia Civil ainda não identificou nenhum paciente atendido pelo americanense que se passava por médico no HC (Hospital das Clínicas) da Unicamp, em Campinas. Vitor Sabino Nunes, de 19 anos, foi detido no dia 7 de novembro nas dependências da instituição médica. De acordo com o delegado responsável pelas investigações, Cássio Biazolli, a apuração está focada em saber como o rapaz entrou no hospital e se utilizou algum documento falso.

“Até agora não chegou ninguém que tenha sido atendido por ele, então, não está configurado ainda um delito contra a economicidade pública. Estamos aguardando os documentos da Unicamp e a oitiva das pessoas. Como nenhum paciente, por enquanto, apareceu, fica meio estagnado, esperando só a confirmação da eventual falsidade ou não”, declarou o delegado.

Segundo Biazolli, a investigação busca saber como o suspeito teve acesso ao hospital. “Estamos aguardando a conclusão parcial do levantamento da Unicamp. O hospital tem uma estrutura antiga, um acesso até um pouco facilitado para os dias de hoje, vamos ver o que eles vão falar”, disse.