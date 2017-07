PM prende procurados da Justiça por tráfico de drogas e furto

Policiais militares prenderam dois homens foragidos da Justiça em Americana e Santa Bárbara d’Oeste. Eles eram procurados pelos crimes de tráfico de drogas e furto. As prisões ocorreram entre a tarde de domingo e madrugada desta segunda-feira. Ambos foram levados para a cadeia de Sumaré. As informações são do 19º BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

Em Santa Bárbara, policiais abordaram um homem em atitude suspeita no cruzamento das Ruas Francisco Manoel da Silva e Rocha Pombo, no Jardim Batagin. Com ele, não encontraram nada de ilícito, porém, por meio de pesquisas, constataram que era procurado pela Justiça por tráfico de drogas, com pena de quatro anos de reclusão.

Por volta das 3h40 desta segunda-feira, policiais militares receberam denúncia anônima de que na Rua Juraci Camargo, no Antonio Zanaga, em Americana, teria um foragido da Justiça. No endereço, os soldados encontraram um homem procurado por furto, em Marília. A idade dos presos não foi informada.