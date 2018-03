Pesquisa sobre diabetes tipo 2 busca mais voluntários

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Desenvolvida pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), a pesquisa que busca encontrar uma forma de tratamento que controle a glicemia dos portadores de diabetes tipo 2 e tenha efeito sobre outras complicações causadas pela doença, entrou em uma nova fase. E a meta é ampliar o campo de pesquisa, incorporando um número ainda maior de pacientes voluntários.

De acordo com o médico-pesquisador Joaquim Barreto de Oliveira, que coordena o estudo desde 2017, a ideia é que até 5 mil diabéticos se coloquem à disposição dos pesquisadores. Hoje, esse número chega a 500. Esse aumento permitirá também conhecer os efeitos da doença sobre as artérias e o coração, que podem causar sérias complicações cujos riscos os especialistas ainda não conseguiram reduzir.

“Em sua segunda fase, o estudo será o primeiro brasileiro nessa dimensão com características da nossa população. Já estamos com 500 pessoas, mas desejamos recrutar o máximo de pacientes diabéticos e a perspectiva é cadastrar 5 mil pacientes voluntários para estudarmos o coração e as artérias deles. O que estamos realizando é uma conversa com outros centros de estudo de outras universidades em outros lugares do Brasil para conseguirmos transformar esta avaliação em um estudo nacional”, reforça Oliveira.

Critérios

Segundo o médico pesquisador, os critérios de inclusão dos voluntários são os mesmos: ser portador de diabéticos tipo 2, ter entre 40 e 70 anos, não usar insulina, não fumar e se for mulher, estar na fase da menopausa.

“A ideia é pegar todas as informações dessa população e acompanhá-las com ligações telefônicas e atualização de exames durante um longo tempo. Isso costuma levar pelos menos cinco anos de maturação, ou seja, durante este período, a cada seis meses, temos que ligar para o paciente e averiguar a saúde dele, atualizar os dados e se necessário, que ele repita alguns exames”, enfatiza o médico.

O CPC (Centro de Pesquisas Clínicas) da Unicamp tem atualmente 20 profissionais envolvidos neste projeto, entre médicos, alunos de medicina, fisioterapeutas e biólogos, ou seja uma equipe multidisciplinar. O interessado em participar da pesquisa como voluntário pode entrar em contato com o centro de pesquisas pelo telefone 3521-9580.

Aposentado faz exames e vira voluntário do estudo

A divulgação, ainda em 2017, da busca por pacientes dispostos a participar da pesquisa promovida pela Unicamp como voluntários chegou até o aposentado americanense Rubens Arci Lopes, de 63 anos. Ele conta que leu reportagem publicada pelo LIBERAL em outubro daquele ano, quando a universidade estava iniciando o estudo e cadastrando voluntários. Imediatamente, resolveu entrar em contato com a Unicamp se colocando à disposição.

Lopes convive há 10 anos com pressão alta e ficou quatro anos sem ir ao médico. Em agosto do ano passado, porém, descobriu que também estava com diabetes tipo 2. O aposentado conta que a equipe de pesquisadores entrou em contato para agendar uma conversa e realizar alguns exames.

“Para mim foi uma surpresa. Fui até lá, preenchi um formulário, fiz alguns exames, tanto do olho como cardiológicos, e ainda vou fazer outros. Se eu tivesse que pagar, não teria condições. É tudo gratuito”, explicou. O americanense já tem outra consulta agendada para maio. “Eles (os pesquisadores) ligam para saber se eu tive alguma reação ao remédio. Acho importante esse tipo de pesquisa e estou gostando bastante.Minha glicemia está controlada”, diz Lopes.