Pelo terceiro ano, prefeituras cancelam Carnaval de rua

Três prefeituras da RPT (Região do Polo Têxtil) já confirmaram que não terão festas públicas de Carnaval este ano, por conta da crise financeira. Este é o terceiro ano consecutivo que as exibições apoiadas pelas administrações municipais são canceladas pelo mesmo motivo.

Americana, Nova Odessa e Hortolândia já afirmaram que não promoverão eventos. A prefeitura americanense informou, por nota, que chegará a oferecer apoio logístico a blocos particulares, como segurança em ruas, desde que não gere custos para a administração. As prefeituras de Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré ainda não definirão se realizar festa ou não. Foto: Arquivo / O Liberal

Em Hortolândia, o aviso do cancelamento dos desfiles veio junto com o decreto de calamidade financeira, nesta sexta-feira. A cidade foi a única que conseguiu manter as exibições em 2015 e chegou, no ano passado, a defender mais uma edição da comemoração. No entanto, dias depois, o então prefeito Antonio Meira (PT) voltou atrás e decidiu cancelar os desfiles diante da má repercussão da notícia.

Cidade com a mais tradicional organização carnavalesca da RPT, Hortolândia ainda terá que lidar na semana que vem, com um recurso feito pelas Ligas de Escola de Samba da cidade. O representante da instituição, o carnavalesco Valdir Gallo, diz que a crise financeira tem sido usada como desculpa para “descontar” a do setor cultural.

“Os prefeitos têm avaliado mais o peso político de se manter a festa do que o custo financeiro. Está difícil manter atividades culturais no Brasil atualmente. Acredito que o custo de R$ 1 real por habitante da cidade para promover o maior feriado do país não é caro”, explicou.

Ele diz que tem tentado através da iniciativa privada mobilizar materiais de confecção para manter o evento. “O que nós pedimos da prefeitura é apoio de infraestrutura, como local para fazer o desfile, policiamento e ambulância. Por isso fizemos uma contraposta. Em Hortolândia nunca houve premiação em dinheiro e nem altos custos. Nestes últimos três anos de discussão muitas pessoas se afastaram e têm deixado de passar o feriado aqui”, justificou.