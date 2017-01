PEC barra 3º mandato e divide opiniões na RPT

Uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que tramita no Senado pode mudar o jogo político para uma série de lideranças na RPT (Região do Polo Têxtil). O documento, que aguarda relator na Comissão de Justiça e Redação, prevê que governantes que já estiveram à frente do Poder Executivo por dois mandatos estão proibidos de concorrer novamente à função.

A proposta do senador Paulo Bauer (PSDB-SC) foi criticada e apoiada por cidadãos, autoridades e ex-prefeitos da região ouvidos pelo LIBERAL e que se enquadrariam na situação, isso em caso de aprovação.

Pela proposta de Bauer, tanto prefeito quanto governador e presidente se enquadrariam na lei, ainda que de cidades ou Estados diferentes. A lei só se enquadraria, no entanto, para dois mandatos ocupando o mesmo cargo. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Ela vale apenas para dois mandatos de prefeito, governador ou presidente, consecutivos ou não, e ainda que os gestores tenham assumido a função como substitutos até seis meses antes dos pleitos.

Na RPT, se enquadram nesta situação José Maria de Araújo Junior (DEM), em Santa Bárbara d’Oeste; Erich Hetzl (PDT) e Diego De Nadai (PTB), em Americana; Manoel Samartin (PDT), em Nova Odessa; José Antonio Bacchin (PT) e Dirceu Dalben (PPS), em Sumaré; Jair Padovani (PSDB) e o atual mandatário de Hortolândia, Angelo Perugini (PDT).

Interessante

A reportagem ouviu três dos ex-gestores e apenas um concordou com a proposta. Manoel Samartin, que já quatro vezes foi prefeito de Nova Odessa, disse que a Proposta de Emenda à Constituição representaria um avanço.

“Eu acho interessante, embora tenha ficado na prefeitura por quatro vezes. O prefeito fica pensando muito em reeleição. Se não pensar nisso, acaba perdendo. Não ter a obrigação de ser candidato faria ele pensar mais em medidas de austeridade tidas como impopulares”, disse Samartin.

Apesar de negar que queira voltar a ser prefeito, José Antonio Bacchim criticou a proposta e disse que há, como pano de fundo, uma tentativa de evitar que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) volte a ser candidato à presidente.

“Eu não conheço a proposta, mas me parece um tanto quanto estapafúrdia. É um projeto que está muito focado, direcionado para o Lula. De certa forma esse projeto tolhe um direito, quem vai dizer (se o candidato deve continuar) é o povo, e não no tapetão”, completou o petista.

Já Erich Hetzl teve dois mandatos (um deles como substituto do prefeito titular) e foi derrotado nas eleições do ano passado. O ex-prefeito de Americana também é crítico em relação à proposta. “É a vontade popular que prevalece. Sem conhecer maiores detalhes, eu sou contrário”, adiantou.

‘Vivemos em uma república do deboche’, afirma professor

Para o filósofo e professor Roberto Romano, a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) apresentada é “louvável”, mas ainda é frágil na tentativa de acabar com os domínios de oligarquias. “É muito útil, pois as pessoas se perpetuam no poder. Mas ainda assim esse chefe vai apelar a familiares e herdeiros para continuar no comando”, disse. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Romano ainda defende que haja o fim à reeleição propriamente dita. “Todas essas propostas são imensos ‘band-aid’ para se colocar na ferida do Estado. Vivemos em uma república do deboche e as coisas que se propõe não tem grande efetividade ou seriedade, com quadrilhas com mais soberania que os governos federal e estadual”, disse o especialista.

Nas ruas, a opinião do público se divide entre apoio e contrariedade à PEC. A psicóloga Lidiane Martino, de 41 anos, por exemplo, é contrária à proposta do senador Paulo Bauer (PSDB-SC) e acredita que o voto deve ser o filtro sobre a quantidade de mandatos.

“Existem prefeitos que valem à pena ficar mais tempo, outros que não deveriam sequer terem tido o primeiro mandato. Vai depender do eleitor. Apesar disso, o brasileiro não é tão politizado”, disse ela.

O aposentado Joaquim Antônio de Souza, de 67 anos, se disse favorável à mudança. “O pessoal fica tomando posse toda a vida. Mas devia ser tanto prefeito quanto vereador. Acho que o máximo é oito anos mesmo, não pode ficar mais”, opinou.

Para o representante comercial Fabiano Barison, de 48 anos, a lei permitiria mais renovação política. “Eu sou a favor disso, vai diminuir a presença de políticos no poder por tanto tempo. Poderá renovar mais a política”, ressaltou.