Preparando a comunidade católica para as festas de final de ano, as dioceses responsáveis pela administração das igrejas da RPT (Região do Polo Têxtil) divulgaram os horários das missas especiais para o período do Natal e Ano Novo. Em Americana, somente na Basílica de Santo Antônio serão 12 celebrações nos dois finais de semana comemorativos.

A igreja terá duas missas neste sábado, véspera do Natal, às 14 e 18 horas. Neste domingo, em que a igreja comemora o nascimento de Jesus Cristo, serão celebrações: às 7, 10, 18 e 20 horas. A mesma programação será repetida na passagem do ano. São duas missas no sábado e outras quatro no domingo, nos mesmos horários.

A cidade ainda terá outras 16 paróquias com solenidades comemorativas nas datas. A programação completa pode ser acessada no portal online da Diocese de Limeira, responsável pelas igrejas de Americana e Nova Odessa. Foto: Arquivo / O Liberal

A paróquia central de Nova Odessa, Nossa Senhora das Dores, só fará celebrações nas vésperas. No dia 24 a missa acontece às 20 horas e no dia 31 será as 19h30. Já a Paróquia São Jorge, no bairro de mesmo nome, a celebração será hoje às 18h30. No domingo são três horários diferentes: às 7 horas, 11 e 19h30.

A programação para entrada de ano será a mesma, tanto para a véspera quanto para o dia 1º de janeiro.

Em Santa Bárbara d’Oeste, pertencente à Diocese de Piracicaba, a Paróquia Santa Bárbara, na Praça Central, terá uma missa nos dias 24 e 31, às 20 horas. Já no Natal e no dia 1º as solenidades acontecem às 9 e 19 horas.

Já no site da Diocese de Campinas, os católicos de Sumaré e Hortolândia podem consultar o calendário das 16 igrejas na região. Em Hortolândia, na paróquia central Nossa Senhora do Rosário, no bairro Vila Real, às 19h30 deste sábado haverá uma cantata natalina, seguida pela missa vespertina da Vigília do Natal.

No dia 25 a celebração na Paróquia começa às 8 horas, com uma missa solene, e uma outra acontece às 19h30. Para celebrar o Ano Novo a comunidade também celebra uma missa no dia 31, às 20 horas. Já no dia 1ª a solenidade será voltada à “Mãe de Deus, Maria”, às 8 e 19h30.

Para os moradores de Sumaré, a programação na paróquia central, Sant’Ana, na Praça da República, começa às 20 horas neste sábado e no dia 25 o evento acontece às 7 horas, com outra missa às 10 horas e a terceira às 19 horas. Para o Ano Novo a programação é a mesma.

Horários das missas na RPT:

Confira as celebrações nas principais igrejas

Americana – Santo Antônio

24/12: 14h e 18h

25/12: 7h, 10h,18h,20h

31/12: 14h e 18h

01/01: 7h, 10h,18h,20h

Hortolândia – Central

24/12: 19h30

25/12: 8h e 19h30

31/12: 20h

01/01: 8h e 19h30

Nova Odessa – São Jorge

24/12: 18h30

25/12: 7h, 11h e 19h30

31/12: 18h30

01/01: 7h, 11h e 19h30

Santa Bárbara d’Oeste – Central

24/12: 20h

25/12: 9h e 19h

31/12: 20h

01/01: 9h e 19h

Sumaré – Central

24/12: 20h

25/12: 7h, 10h e 19h

31/12: 20h

01/01: 7h, 10h e 19h