Papelarias já recebem pedidos de orçamentos de materiais escolares

Vivendo a fase de orçamentos mais cedo este ano, as papelarias estão abarrotadas de pedidos de informações e preços sobre materiais escolares para 2018. A explicação dos profissionais da área para este movimento repentino é principalmente a retomada das aulas mais cedo, por volta do dia 20 de janeiro, e a fuga de reajustes nos valores, que podem chegar até 10% em dois meses.

Proprietário de uma papelaria no Jardim Ipiranga, em Americana, Lucas Leoncine diz que em outubro chegou a vender duas listas de materiais completas para escolas particulares, mas agora, com a proximidade do pagamento da primeira parcela do 13º, os pais têm preferido se cercar de informações sobre os preços.

LEIA TAMBÉM: ‘Confiança’ faz crescer casos de DST na região

Foto: Tony Winston / Agência Brasília

“Eles estão ligando e perguntando justamente para reservar o dinheiro desde já, mas também para evitar aquele movimento de última hora, em janeiro. No ano passado não tivemos isso, muito porque o momento econômico era estranho e o Carnaval foi mais tarde. Agora estamos vendo algo semelhante ao final de ano de 2014”, comentou.