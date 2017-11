Painéis ganham força na região

“A energia não pode ser acumulada. Então, o que é gerado ao longo do dia por esta placa e não é usado pelo consumidor, é distribuído pela CPFL aos vizinhos. Isto gera um crédito que é abatido da conta de energia elétrica, usada geralmente no período noturno. As formas de energia são complementares”, comentou Ananda Valei Christensen, gerente comercial da Envo – empresa do grupo CPFL especializada na instalação dos painéis.

Americana é a cidade que mais possui painéis solares até agora, com 33 ligações. Santa Bárbara d’Oeste possui 17, Hortolândia e Sumaré aparecem na sequência com 15 cada uma e Nova Odessa já tem seis pontos com placas fotovoltaicas. Ao investir nesse tipo de projeto, o consumidor passa a produzir a sua própria energia, podendo reduzir em até 95% o valor da sua conta de luz.

A procura por painéis solares praticamente triplicou este ano na RPT (Região do Polo Têxtil), se comparado com os nove primeiros meses de 2016. De acordo com a CPFL Energia, concessionária que está administrando a produção gerada por estes painéis, até setembro, a região mantinha 86 pontos instalados nos cinco municípios, sendo que 80% deles ficam em residências. Há dois anos, a região tinha apenas uma instalação do tipo, o que mostra o tamanho do avanço da tecnologia em poucos meses de operação.

Foto: Divulgação

BENEFÍCIOS. Segundo ela, as placas fotovoltaicas têm atraído mais pessoas físicas do que jurídicas pela diferença na taxa cobrada pela energia elétrica. “Além do lado da sustentabilidade e essa sensação de independência para gerar sua energia, os consumidores residenciais mostram mais interesse porque não possuem redução de taxa, como as indústrias. Por isso o retorno do investimento é mais alto”, pontuou. A instalação de placas custa ao menos R$ 13 mil e a estimativa de retorno do dinheiro aplicado é de até oito anos para famílias de quatro pessoas. “O que tem estimulado bastante as vendas são as novas possibilidades de financiamento para até cinco anos”, finalizou.

O funcionário público Claudomiro Gonçalves, de 53 anos, é um destes clientes. Usando há quatro meses as placas, ele garante que está poupando até R$ 200 por mês com a conta de energia elétrica desde então. “O que me incentivou, além da economia, é o fato de saber que em poucos anos a geração de energia vai ser um problema, com as termelétricas e hidrelétricas, a questão da bandeira vermelha, etc”, pontuou. “Desde que eu instalei, vizinhos já vieram me procurar perguntar dos custos e do trabalho para instalação. Foi tudo muito simples e até agora estou muito satisfeito. O que deveria ser feito, na minha opinião, são maiores estímulos dos governos, com redução de IPI, por exemplo, para trocar de tecnologia”, pontuou.