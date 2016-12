Os servidores das prefeituras de Americana e Sumaré seguem na indefinição do pagamento do 13º salário. Em Americana, a promessa do prefeito Omar Najar (PMDB) é de que a primeira parcela do benefício seja depositada até 28 de dezembro e a segunda em 23 de janeiro de 2017.

Já em Sumaré, a situação dos servidores é mais complicada, e o sindicato da categoria teme que a administração feche as portas no dia 23 sem pagar o 13°. Nesta terça-feira, a administração não se posicionou sobre o pagamento, mas o presidente da entidade que representa os trabalhadores, Sandro Barboza, afirmou que a grande maioria dos trabalhadores não recebeu nenhuma das duas parcelas. Poucos pediram o adiantamento no mês do aniversário, segundo ele, e tiveram somente a primeira parcela depositada.

Os servidores municipais de Santa Bárbara d’Oeste receberam a segunda parcela do 13° de forma fracionada nesta terça-feira. A administração do prefeito Denis Andia (PV), que não respondeu se pagaria no dia em duas oportunidades, depositou até R$ 1,2 mil ao funcionalismo e quem ainda tiver saldo a receber acima desse valor terá o dinheiro na conta até o dia 30 de janeiro. “Para grande parte dos servidores, cujos vencimentos são iguais ou inferiores a esse valor, o 13º salário já foi pago integralmente”, trouxe a nota da prefeitura.

Já Hortolândia quitou o 13° de todos os trabalhadores de forma integral ainda no final de novembro, enquanto Nova Odessa pagou a 2ª parcela nesta terça-feira.