Paciente psiquiátrico furta ambulância e dirige a 170 km/h

Uma ambulância com sinalizadores e sirenes ligados a 170 km por hora surpreendeu os motoristas que transitavam pelas rodovias Anhanguera e Bandeirantes, nesta terça-feira, 10, na região de Campinas, interior paulista. O que eles não sabiam é que, ao volante do veículo aparentando situação de extrema emergência, estava um paciente psiquiátrico. Ele tinha acabado de furtar a ambulância do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), no Hospital Municipal Ouro Verde, depois de agredir um segurança. Foto: Decom / Divulgação

O veículo foi levado às 10h32 e recuperado dez minutos depois por integrantes da Guarda Municipal de Campinas, que foram avisados do furto pelo segurança. Os guardas relataram a dificuldade para interceptar a ambulância em razão da alta velocidade empreendida pelo condutor. Conforme os relatos, em alguns momentos, nas rodovias, a velocidade oscilou entre 150 e 170 km/h. Apesar do risco, não houve acidente grave e ninguém ficou ferido.

Após ser contido, o paciente contou que chegou a bater em outro carro, mas teria fugido e despistado o outro veículo. Funcionários constataram que a ambulância apresentava um ponto amassado na lataria, mas o veículo supostamente envolvido não foi localizado.

O paciente, que não teve a identidade divulgada, estava internado desde segunda-feira, 9, no hospital, após apresentar um surto psicótico. De acordo com o segurança, o funcionário do Samu deixou o carro estacionado com a chave no contato para auxiliar outro paciente a entrar no hospital.

Foi quando o paciente que usava o uniforme do hospital, assumiu o volante e ligou o carro. O segurança tentou impedir a partida e foi agredido. O hospital registrou ocorrência na 2ª Delegacia Seccional por evasão de paciente, agressão e furto. A Secretaria Municipal de Saúde informou que vai apurar o caso.

