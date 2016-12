Orçamentos na Região do Polo Têxtil somam R$ 2,9 bilhões

As administrações municipais da RPT (Região do Polo Têxtil) estimam um orçamento que, somado, será de R$ 2,9 bilhões em 2017. Em relação a este ano, as estimativas são menores e três municípios já traçam os planos com valores inferiores.

O volume de repasses estaduais em queda, aumento de desemprego e desaceleração da indústria são os maiores problemas para a queda da receita. Desta forma, as administrações já buscam mecanismos para reduzir as despesas.

Em 2016, a estimativa orçamentária somada dos municípios ficou em R$ 3,08 bilhões em toda a região. O município com queda de estimativa mais acentuada foi Americana, que em 2016 projetou R$ 897 milhões enquanto em 2017 a arrecadação prevista é de R$ 770 milhões. Foto: Arquivo / O Liberal

Os números arrecadados e pagos neste ano ainda não fecharam, mas Americana deve ter rendimento abaixo dos R$ 897 milhões projetados. O secretário da Fazenda que projetou os balanços de 2017 foi Valmir Frizzarin, que deixou o governo em novembro. O ex-chefe da pasta tratava a projeção para o ano que vem como mais próxima à realidade e a primeira feita, de fato, pela administração de Omar Najar (PMDB).

Na época em que foi elaborado o projeto da LOA (Lei Orçamentária Anual) para 2017 a equipe econômica preferiu manter as estimativas presentes no PPA (Plano Plurianual) que já havia sido estabelecido anteriormente.

Hortolândia terá uma estimativa de orçamento menor pelo segundo ano seguido e a projeção é de R$ 723,3 milhões para 2017. Neste ano o montante ficou em R$ 760 milhões. O secretário da Fazenda, Geraldo Estevo Pinto, explicou que as projeções foram enxutas.

“A projeção da receita analisou o histórico acumulado há 13 anos em Hortolândia, mês a mês. Analisamos os desempenhos das empresas do município, dados do Banco Central, da FGV (Fundação Getúlio Vargas) e o que a situação econômica irá repercutir no recolhimento de impostos”, afirmou.

Pinto afirmou que a prefeitura também monitora o desempenho das indústrias locais e traça um panorama de acordo com cada setor. Hortolândia baseia na boa produção industrial, com crescimento na área química, para seguir sem impactos tão graves.

“Haverá ainda uma queda de outros setores, como os computadores da Dell, por exemplo”, disse. O secretário ainda crê em retração do comércio em função de aumento do desemprego para 2017.