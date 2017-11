Operação prende cinco suspeitos de furto de carga em Santa Bárbara

Foto: Polícia Civil - Divulgação

Cinco pessoas que moram em Santa Bárbara d’Oeste foram presas nesta sexta-feira suspeitas de integrarem uma quadrilha especializada em furto e desvio de cargas transportadas no interior de São Paulo. Ao todo, 15 pessoas foram detidas pela Polícia Civil de Cordeirópolis. São donos de transportadoras, motoristas de caminhão e proprietários de galpões onde as mercadorias eram escondidas.

Foram cumpridos 20 mandados de prisão temporária e 20 de busca e apreensão em São Paulo, Campinas, Araras, Limeira, Santa Bárbara, Itatiba, Santa Cruz das Palmeiras, Santa Cruz da Conceição, Rio Claro, São Roque, Sorocaba, Uberaba (MG) e Poços de Caldas (MG).

De acordo com a Polícia Civil de Cordeirópolis, empresários de pequenas transportadoras de cargas eram contratados por grandes empresas para realizar fretes. Os próprios motoristas destas transportadoras desviavam e levavam a mercadoria para galpões e depois registravam boletim de ocorrência por roubo de carga. O líder da quadrilha foi preso em Araras. Dos cinco presos em Santa Bárbara, dois foram identificados como motoristas, um como intermediário do grupo e os outros dois não tiveram as “funções” divulgadas.