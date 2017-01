ONG Hospitalhaços abre inscrições para palhaços humanitários

A ONG Hospitalhaços está com inscrições abertas para interessados em em atuar como palhaço humanitário. As vagas são para pessoas que moram nos municípios atendidos pela instituição, sendo Campinas, Americana, Hortolândia, Indaiatuba, Paulínia, Sumaré, Valinhos, Cerquilho, Laranjal Paulista, Tietê, Mogi Mirim e Mogi Guaçu.

O edital está disponível no site da instituição, com os detalhes dos procedimentos e etapas obrigatórias. Para participar, além de ter os pré-requisitos determinados no documento, é necessária a presença nas palestras institucionais, além de preencher ficha de inscrição e uma carta de intenção. Foto: Facebook_ Hospitalhaços / Reprodução

Aos moradores de Campinas e região, as palestras, que serão realizadas na sede da associação, têm datas marcadas para os dias 31 deste mês, às 19h30; 11 de fevereiro às 14h; 22 de fevereiro às 19h30; 3 de março, às 19h30 e 09 de março, às 19h30. Também serão realizadas palestras em Hortolândia, no dia 28 deste mês às 17h30; em Sumaré, no dia 4 de fevereiro, às 14h30; em Indaiatuba, no dia 18 de fevereiro, às 14h; e em Americana no dia 20 de fevereiro, às 19h30.

De acordo com a organização, não serão aceitas inscrições nos dias do processo seletivo. O objetivo da palestra é apresentar a associação, seus departamentos e explicar todas as fases até a formação do palhaço. “É nesta etapa importantíssima que a pessoa fica sabendo o que significa prestar um serviço voluntário, o comprometimento com a pessoa atendida pela ONG e esclarece todas as dúvidas sobre o processo seletivo que leva aproximadamente sete meses até ele começar a atuar nos hospitais”, explica o coordenador geral da Hospitalhaços, Mario Eduardo Paes,.

Nas cidades de Cerquilho, Laranjal Paulista Tietê, Mogi Guaçu e Mogi Mirim, as fichas devem ser preenchidas no dia e local das palestras institucionais, que serão realizadas no dia 5 de março, às 9h30.

A lista de aprovados será divulgada no dia 20 de março, no site da Hospitalhaços. Para quem tem interesse em ser voluntário em outras áreas, basta ir até a associação para fazer a ficha ou acessar o site Transforma Campinas para ver as vagas oferecidas.