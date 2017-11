Obras na SP-304 devem gerar 300 empregos

Iniciadas oficialmente com a presença do governador Geraldo Alckmin (PSDB) nesta sexta-feira, as obras de modernização da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) entre Americana e Piracicaba devem gerar 300 empregos diretos, conforme informações do secretário de Estado de Logística e Transportes, Laurence Casagrande Lourenço.

MODERNIZAÇÃO. Serão investidos R$ 33,8 milhões em recursos do Estado, valor 41% menor que o orçado pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem), que esperava gastar R$ 57,3 milhões, mas conseguiu a redução do custo no processo licitatório.

A obra passará por 52,6 quilômetros, com revitalização do pavimento asfáltico, correção de ondulações e deformidades. Segundo Lourenço, a maior parte das obas ocorrerá no período noturno, para causar menos transtornos aos usuários da rodovia. A previsão é de que as obras sejam concluídas em 18 meses.

