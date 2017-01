O que você precisa saber para começar o dia bem informado

Abastecimento

O abastecimento de água na região Pós-Anhanguera, em Americana, ficará comprometido nesta segunda e terça-feira. O problema ocorre devido a um problema no conjunto bombeador de água tratada, da ETA (Elevatória da Estação de Tratamento de Água) para o Reservatório Jardim Brasil.

Doação

O Hemocentro da Unicamp promove nesta terça-feira (3) a primeira campanha de doação de sangue de 2017 em Santa Bárbara d’Oeste. A ação, em parceria com a Prefeitura e os Lions Clube Centro e Pérola, será promovida entre 9h e 12h no Lions Clube, localizado na Rua dos Antúrios, 96, na Vila Dulce.

Vacinação

Seguindo determinação do Ministério da Saúde, a rede pública de saúde passa a oferecer a partir deste mês a Vacina contra o Papiloma Vírus, o Vírus HPV para meninos, como parte do Calendário Nacional de Vacinação. A faixa etária é de 12 a 13 anos, sendo ampliada gradativamente até 2020, período em que serão incluídos meninos de 9 a 13 anos. Em Santa Bárbara d’Oeste a vacina já está disponível à população.

Ano novo

O número de acidentes durante a virada do ano nas rodovias que passam pela RPT (Região do Polo Têxtil) caiu 56% em relação às estatísticas do ano passado, segundo dados da concessionária Autoban, responsável pelo sistema Anhanguera-Bandeirantes.

Foram sete acidentes em 2016, com cinco feridos, contra 16 batidas e cinco feridos em 2015 nas rodovias Anhanguera (SP-330) e Bandeirantes (SP-348).

Licenciamento

Regularizar o veículo no início do ano e rodar em 2017 tranquilamente, sem se preocupar com a documentação do automóvel. Essa é a vantagem de realizar o licenciamento de forma antecipada ao quitar o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) entre janeiro e março.

Como nos últimos anos, o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) lembrará os proprietários sobre essa possibilidade via SMS e push (mensagem que aparece na tela do smartphone ou tablet de quem tem o aplicativo de serviços do Detran.SP instalado). O alerta começará a ser enviado nesta terça-feira, 3 de janeiro.

Posse

Os prefeitos das cidades que compõem a RPT (Região do Polo Têxtil) tomaram posse neste domingo para o mandato 2017-2020 em um cenário econômico complicado, assim como no restante do país. Para economistas especializados em gestão pública ouvidos pelo LIBERAL, este e os próximos três anos serão ainda mais difíceis que os passados e demandarão mais ação dos Chefes do Executivo. A redução de gastos, para os consultores, deve ser uma constante.

Zumbi

A retirada do entulho deixado pela derrubada dos barracos da extinta favela Zumbi dos Palmares, em Santa Bárbara d’Oeste, entrou em sua reta final nesta segunda-feira. De acordo com informações da prefeitura, cerca de 250 toneladas de materiais já foram retirados do local. A previsão é que o trabalho seja concluído até o final da semana, ou no máximo até o início da outra.