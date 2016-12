O que você precisa saber para começar o dia bem informado

Acidentes

Ao menos sete carros escorregaram e bateram em diferentes pontos da Rua Gonçalves Dias, na noite desta quarta-feira. Os acidentes foram motivados por uma combinação de derramamento de óleo diesel na pista e chuva, o que deixou a rua intransitável. Testemunhas que presenciaram o momento dos acidentes afirmaram ao LIBERAL que um motociclista também se desequilibrou no trecho próximo ao cruzamento com a Avenida Rafael Vitta e os outros sete veículos bateram em árvores, postes e muretas, bem como lixeiras de concreto.

IPTU

A arrecadação do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) deve ter um aumento médio de 14,6% em 2017 se comparado com o montante recebido este ano, de acordo com as projeções feitas pelas cinco prefeituras da RPT (Região do Polo Têxtil) – Americana, Hortolândia, Nova Odessa, Santa Bárbara e Sumaré – a pedido do LIBERAL. Na soma, um dos principais impostos municipais deve incrementar os cofres públicos em R$ 246 milhões, contra os R$ 214,6 milhões previstos para este ano.

Ceia

O movimento nos supermercados começou a se intensificar nesta quinta-feira para as compras para a ceia de Ano Novo. Os consumidores estão atentos, principalmente, as promoções, pesquisando em vários estabelecimentos os melhores preços. Itens como carne de porco e frango, por exemplo, devem marcar presença tanto no jantar do dia 31 quanto no almoço do primeiro dia de 2017.

Posses

Quatro posses no domingo (1º) e uma na segunda-feira (2) marcam o início de dois novos governos e a continuidade de outros três na RPT (Região do Polo Têxtil). Em meio a decisões judiciais que quase impediram que dois eleitos assumissem, todos aqueles escolhidos pela maioria do eleitorado em outubro iniciam o ano à frente do poder Executivo. Os eleitos para os próximos quatro anos no poder Legislativo também assumem as cadeiras e definem os presidentes para o primeiro biênio do mandato.

Promessa

O Rio Branco acertou na tarde desta quinta-feira (29) a venda de sua principal revelação dos últimos tempos. O atacante Julio Vitor, de apenas 15 anos, teve seus direitos federativos comprados pela Ponte Preta. Os valores e porcentagens envolvidos na transação não foram divulgados pelos dois clubes.