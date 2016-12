O que você precisa saber para começar o dia bem informado

Tragédia

O piloto de motocross e empresário americanense André Stocovich Neto, de 34 anos, morreu no final da tarde de quarta-feira (28) em um acidente durante um treinamento de motocross na cidade de Tietê. Outros três pilotos ficaram feridos no acidente, sendo o filho e o neto do prefeito Omar Najar (PMDB), Abdo Omar Najar Neto e Caio Najar, respectivamente, e mais um piloto morador de Americana. André deixa esposa e uma filha de um ano.

O empresário André Stocovich está sendo velado no Velório Municipal da Saudade e o enterro está marcado para as 17h no Cemitério da Saudade.

Posse

O prefeito eleito de Hortolândia, Ângelo Perugini (PDT), conseguiu uma liminar concedida pelo presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Gilmar Mendes, e poderá tomar posse na segunda-feira, 2 de janeiro, mesmo sem a diplomação, que aconteceu na semana retrasada. Apesar da decisão, publicada na noite desta terça-feira, o processo que resultou na impugnação da candidatura do pedetista segue tramitando na terceira instância e deve ser julgada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) no início do ano.

Saúde

A partir do próximo dia 3, a população de Nova Odessa deverá se adaptar aos novos horários de funcionamento em três diferentes setores da Secretaria de Saúde. Segundo a administração municipal, após o recesso, o agendamento de ambulâncias ficará restrito , das 7h30 às 11h30, na recepção do Ambulatório de Especialidades. Já a retirada de exames deverá ser feita entre 12h30 e 15h30. A terceira alteração de atendimento diz respeito ao atendimento da ouvidoria, que funcionará de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h.

Música

O baterista do grupo Sonic Youth, Steve Shelley, está em turnê pelo Brasil acompanhando a banda paulistana Riviera Gaz, e já tem passagem agendada pela região. Ele toca com o grupo brasileiro no No Canto Bar, em Nova Odessa, em 12 de janeiro. Os ingressos antecipados já estão à venda.

Cinema

A atriz Debbye Reynolds, 84, conhecida mundialmente pelo seu papel de destaque no filme “Cantando na Chuva”, faleceu na noite de quarta-feira após um acidente vascular cerebral. A atriz era mãe de Carrie Fisher e estava planejando o velório da filha quando começou a passar mal. Segundo seu outro filho, Todd Fisher, a atriz havia relatado que sentia falta de Carrie e que agora as duas estão juntas novamente.