O que você precisa saber para começar o dia bem informado

Violência obstétrica

A Secretaria de Saúde de Americana está apurando uma suposta conduta médica inadequada de uma ginecologista e obstetra que atende na rede pública do município. A pasta recebeu três reclamações por parte de gestantes que alegam terem sido mal atendidas. Caso seja comprovada a má conduta da profissional, que atende no Cafi (Centro de Assistência à Família e ao Idoso) do Jardim São Paulo, poderão ser aplicadas punições através de medidas administrativas.

Falta de água

A Odebrecht Ambiental, responsável pela gestão do abastecimento de água em Sumaré, enviou comunicado a imprensa informando que uma limpeza e manutenção preventiva, na ETA I (Estação de Tratamento de Água), na Vila Menuzzo, deve deixar 19 bairros da região central, sem água nesta terça-feira. O serviço deve começar a ser normalizado no fim da manhã do dia seguinte. A terceirizada informou que o número corresponde a 8% das ligações de água de toda a cidade, que precisarão ser suspensas. Clique e confira quais bairros serão afetados!



Expediente

A exemplo do que ocorreu no ano passado, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste funciona com expediente reduzido desde o início de novembro. A previsão era de que a redução de horário fosse mantida até o dia 31 de dezembro, mas o prefeito Denis Andia (PV) já sinalizou em entrevista ao LIBERAL que pretende estender a medida por pelo menos mais um mês, e possivelmente até o fim de fevereiro. A decisão, tomada também no início deste ano para estender a redução do ano passado, deve ser decretada logo na primeira semana de governo.

Apostas

Todas as apostas registradas para a Mega-Sena a partir desta segunda-feira, 26, vão concorrer ao prêmio especial da Mega da Virada, que será sorteada no sábado, 31, a partir das 20 horas (horário de Brasília). A previsão da premiação passou de R$ 200 milhões para R$ 225 milhões.