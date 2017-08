Número de queimadas na Anhanguera-Bandeirantes cai 12,4%

O número de focos de incêndio nas Rodovias Anhangüera e Bandeirantes, nos trechos que cortam a RPT (Região do Polo Têxtil), caiu 12,4% nos primeiros sete meses deste ano em comparação com o mesmo período no ano passado. Foram 99 focos registrados até julho pela concessionária Autoban, responsável pela administração da via, frente os 113 registrados entre janeiro e julho de 2016. Para diminuir ainda mais estes números, a Autoban está lançando uma série de ações para apoiar a Operação Corta-Fogo, coordenada pela Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo).

A operação consiste na veiculação de mensagens educativas aos motoristas passando dicas de segurança. Ao longo das próximas semanas haverá veiculação destes alertas nos painéis de mensagem eletrônica de todas as rodovias e banners no site da Artesp (Agência Reguladora do Estado de São Paulo) e das concessionárias. Também serão publicados posts no Facebook e no Twitter da agência com informações que serão compartilhadas pelas concessionárias. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

No Sistema Anhangüera-Bandeirantes, administrado pela Autoban, já estão sendo emitidas mensagens de orientação aos motoristas, em 28 painéis, alertando para os perigos da visibilidade reduzida por fumaça e o alastramento do fogo para as vias. De acordo com a Artesp o período entre os meses de agosto a outubro concentra praticamente um terço dos casos de incêndio às margens das rodovias na malha concedida do Estado de São Paulo. Em 2016, foram registradas 550 ocorrências nesses mesmos meses no Sistema Anhangüera-Bandeirantes como um todo.