Número de furtos e roubos de veículos tem queda de 19%

O número de furtos e roubos de veículos teve uma queda de 19,75% em novembro deste ano em relação ao mesmo mês em 2015 na RPT (Região do Polo Têxtil). Na soma dos registros de ambos os delitos, houve diminuição de 415 para 333 casos entre um ano e o outro. No acumulado, somente uma alta de 44,3% entre os meses de dezembro permitiria que 2016 tenha mais crimes desta modalidade do que no ano passado.

Os dados foram divulgados pela SSP (Secretaria de Segurança Pública) na relação de estatísticas em todo o Estado de São Paulo. O crime com maior número de registros na região foi o de estupro, que saltou de 6 para 11 na comparação de novembro. O outro dado que teve pequena alta foi o de roubo, 16%, indo de 379 para 442.

No caso do crime sexual, a RPT registrou um aumento de 78% no número de estupros entre janeiro e novembro de 2016 em comparação com o mesmo período do ano passado. A quantidade de casos saltou de 87 para 155. Além disso, pelo menos nove tipos de crime terão a estatística de registros maiores em 2016 em relação ao ano passado. O acumulado de janeiro a novembro já supera os 12 meses de 2015 nestas ocorrências e ainda há outros que poderão ultrapassar ao longo do último mês do ano.

Entre as modalidades em queda aparece o furto de veículos. Separando os dados foram registrados 219 furtos e 114 roubos de carros no mês passado. Neste mesmo período em 2015, houve 286 furtos e 129 roubos.

Na somatória dos crimes entre janeiro e novembro, já são 4.251 registros da subtração de veículos. No mesmo período, no ano passado, houve 4.433 registros do mesmo tipo de infração. O ano de 2015 se encerrou com 4.843 e seriam necessárias 592 notificações para que houvesse ao menos um empate nas estatísticas.

Todos os municípios da RPT apresentaram quedas entre um ano e outro. A mais acentuada foi em Santa Bárbara d’Oeste, que reduziu de 85 para 58 as ocorrências. Americana, cidade de maior frota, foi também a que apresentou a maior quantidade de registros de furtos e roubos de veículos. Neste ano, houve 100 registros no município. Em 2015, foram 118 casos registrados.

Em seguida, Hortolândia teve 84 ocorrências – no ano passado foram 98. Sumaré teve 78 neste ano e 91 em 2015, enquanto Nova Odessa registrou queda de 23 para 13 casos neste ano.