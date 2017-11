Número de eleitores jovens cai 32% na Região do Polo Têxtil

O fenômeno, de acordo com especialistas ouvidos pelo LIBERAL, revela que as novas gerações rejeitam um sistema eleitoral ultrapassado, onde lideranças antigas tentam se perpetuar no poder, e não se mostram comprometidos com os interesses da nação. Na tentativa de reverter essa tendência, o TSE lançou a “Semana do Jovem Eleitor”, que busca incentivar o alistamento eleitoral e o voto consciente dos jovens. A campanha #Partiu Mudar começou na segunda-feira e foi até sexta, convidando o adolescente a assumir postura política e participar do processo eleitoral. Mas a missão não é das mais fáceis. Para o cientista político e consultor Pedro Rocha Lemos, ex-diretor do curso de Ciências Sociais da PUC (Pontifícia Universidade Católica) Campinas, os jovens estão desencantados com as siglas partidárias, mas não com a política.

Em meio às denúncias de corrupção que aumentam o descrédito da população com a classe política, a RPT (Região do Polo Têxtil) viu reduzir em praticamente um terço o número de jovens eleitores – entre 16 e 18 anos incompletos – entre outubro de 2016, quando houve a última eleição municipal, e setembro deste ano.

Ao contrário, diz, o engajamento do jovem é cada vez maior em movimentos sociais que buscam, por exemplo, a preservação do meio ambiente e o respeito às minorias. “São rejeitadas as velhas lideranças políticas, vistas como um grupo que só defende os próprios interesses”, disse. Na opinião de Rocha Lemos, o descrédito com o sistema atual será notável nas próximas eleições, quando se contabilizar o número de votos nulos. “Não só os jovens. Todo o eleitorado está desmotivado, à espera de lideranças novas. O drama é que as eleições de 2018 estão se aproximando, e não há tempo hábil para o surgimento de um nome forte”, considera. Foto: O Liberal

SAZONALIDADE. O chefe da 158ª Zona Eleitoral de Americana, Márcio Uchida, admite que as denúncias de corrupção podem estar, sim, afastando os jovens do processo eleitoral. Mas, para ele, o quadro tende a mudar na virada do ano. “Há uma época em que as faculdades exigem documentação para a matrícula dos novos alunos. Aí eles tiram o título. Além disso, o calendário prevê eleições só em 2018. Certamente vai crescer o número de jovens eleitores entre dezembro e janeiro”, pontua o servidor

da Justiça Eleitoral.

Opiniões distintas. Nas ruas de Americana, os adolescentes se dividem em grupos distintos quando conversam sobre eleições. Uns são radicais, rejeitam o alistamento eleitoral e assumem que sentem repulsa pela classe política. Outros confiam em dias melhores, e se sentem responsáveis pela renovação

dos quadros políticos.

O estudante Leonardo Barufaldi, por exemplo, aluno do 3º ano do ensino médio, tem 17 anos. Ele não fez – e nem pretende fazer – o alistamento eleitoral antes dos 18. E tem um discurso duro: “Acho um absurdo até o voto obrigatório na maioridade. Ninguém devia ser obrigado a votar”, disse. Mas Laís Pacheco Meneagzzo, de 16 anos, também aluna do ensino médio, encara a situação de maneira diferente. Ela concorda que as denúncias de corrupção desmotivam os jovens. Mas ela não quer esperar a maioridade para votar.

Laís quer ajudar a eleger, já em 2018, o político que considerar o melhor para o Brasil. “É importante fazer alguma coisa hoje”, atestou. A amiga dela, Laíza Caroline Pereira Ferrari, tem a mesma postura. “O jovem precisa participar, se engajar. Eu tenho de fazer parte da construção da minha cidade e do meu

País”, resumiu a estudante americanense.