Negócios tentam resistir em meio à tecnologia e mudanças culturais

No térreo de um sobrado no Parque Gramado, em Americana, o casal Maísa e Wilson Oliveira se divide entre dois balcões na videolocadora da família. De um lado, aluga-se filmes. Do outro, vende-se sorvetes. Há 16 anos no bairro, a videolocadora Veneza viu os bons tempos em que “bombava” alugando fitas VHS serem abalados pela tecnologia. Primeiro, a TV a cabo, depois a internet banda larga e, agora, os serviços sob demanda, como o Netflix. A saída, conta o casal, foi convencer o cliente a ficar e diversificar o serviço oferecido – uma estratégia que tem ajudado setores em crise a se manterem. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Hoje, de vez em quando, quem vai buscar um filme na locadora acaba saindo com um picolé na mão. Quando volta, com o prazo de entrega atrasado, há negociação para que a multa não acabe fazendo com que alguns reais a mais não impliquem em um cliente a menos. “A gente dá um jeitinho na multa, pra não ficar ruim nem para o cliente nem para você. Você ganha um pouco menos, mas tem o cliente aqui”, brinca Maísa. O jogo de cintura do casal para sobreviver em um setor em extinção fez com que aumentasse a variedade de produtos vendidos na locadora. Começaram com os equipamentos eletrônicos, depois partiram para uma banca de doces e, desde o ano passado, instalaram freezers para vender sorvetes.

LEIA TAMBÉM: Aluna propõe braile em produtos nos mercados

Tudo divide o espaço com cerca de 5 mil DVDs ainda disponíveis para aluguel. E a convivência tem dado certo. “Tenho clientes que moravam aqui e mudaram para Nova Odessa, Santa Bárbara, e voltam para alugar nos finais de semana”, conta Maísa, que estima alugar cerca de 200 filmes aos finais de semana.

ALIADA

Na Avenida Campos Salles, uma das mais movimentadas de Americana, a dona da loja de telemensagens e cestas de café da manhã Bate Coração diz que a mesma tecnologia que poderia atrapalhar as vendas tem sido aliada. “Nós fechamos bastante vendas pelo WhatsApp. A gente monta [a cesta] e tira foto porque a pessoa não tem tempo de vir aqui”, explica a proprietária Roseli Aparecida Giacomelli.

Segundo ela, nos 17 anos em que a empresa existe, a procura por mensagens de amor, parabéns e, principalmente, reconciliação enviadas por telefone – principal serviço da empresa – reduziu, o que fez com que a venda de cestas personalizadas e bichos de pelúcia ganhasse cada vez mais espaço. Mas mesmo com a facilidade cada vez maior nas formas de comunicação, Roseli diz que o serviço ainda se mantém pelas características próprias. Não é fácil escolher as palavras na hora de tentar corrigir um erro no relacionamento – é quando as telemensagens são “acionadas”.

LEIA TAMBÉM: Diesel que vazou de carreta gera preocupação ambiental

“Temos muita procura por mensagens de desculpas ou reconciliação. Às vezes, a pessoa não quer atender, né? Eu mando uma mensagem para abrir o caminho. Muitas vezes ajuda”, explica Roseli. “A gente tem clientes que se conheceram, namoraram, casaram e ainda mandam mensagens até hoje. O Bate Coração foi o cupido da época”, orgulha-se a comerciante.

No bairro Antonio Zanaga, em Americana, a dona do Fala Coração, Vania Silveira, lamenta a derrocada das chamadas “loucuras de amor”. “No começo, fazia 10 num sábado. Hoje, são umas oito no mês”, diz. Segundo ela, a mudança no preço – de R$ 35 para R$ 250 – e a inclusão digital ajudaram a minguar o serviço. “Caiu muito. Hoje em dia, a senhorinha de 80 anos tem celular mandando WhatsApp”, explica ela.151 Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

‘Cliente precisa ser o foco’

Há 15 anos ajudando empresas a se reestruturarem, o consultor Ubiraí Beber alerta para o “empreendedorismo por necessidade”. Donos de negócio, diz ele, devem entender não só apenas o que oferecem e como oferecem, mas o cliente que teria interesse no serviço. “A perda de mercado para a tecnologia acontece todos os anos. Na verdade, o cliente mudou”, explica. “Quando eu entendo [quem é o cliente], eu posso oferecer para ele um novo produto. Às vezes, transformar meu ponto de venda num novo negócio é mais interessante do que agregar produtos”, diz Ubiraí.

O consultor sugere que o empreendedor se faça três perguntas antes de se reestruturar. Entendendo o segmento que atua, o que se pode ofertar no mercado? Qual é o perfil de consumo do cliente? E quais minhas oportunidades dentro do mercado e do que o cliente está disposto a pagar? “É o risco com a oportunidade. Ele precisa estudar e entender”, aconselha.

Ubiraí, que mantém o site www.inovacao.com, sobre o desenvolvimento de soluções para empresas, critica o modelo do “empreendedorismo por necessidade”, o que ele diz ser o perfil da maioria das lojas e pequenos negócios no país. “São pessoas que montaram o negócio porque precisavam sobreviver. Este perfil de empreendedor olha primeiro para aquilo que consegue fazer e não para o que o mercado precisa”, diz Ubiraí. J.C.