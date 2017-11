Falso médico diz ser estudante da Unicamp

No perfil que mantém no Facebook, o falso médico que foi detido trabalhando no HC (Hospital das Clínicas) da Unicamp diz que estudou na Universidade Estadual de Campinas. A instituição, entretanto, informou via assessoria que “não há registro de Vitor Sabino Nunes como aluno, especial ou regular, dos cursos de graduação ou pós-graduação”. Nunes é morador de Americana e tem 19 anos.

O LIBERAL esteve na casa do jovem na tarde desta quarta-feira e foi informada pela avó do suspeito que ele estava medicado e dormindo. A idosa disse não saber sobre o ocorrido e que o neto apenas afirmou que depois conversaria com ela. Foto: Facebook / Reprodução

Vitor foi detido na manhã desta terça-feira dentro do alojamento dos médicos, no HC da Unicamp. Um segurança ligou para a Polícia Militar informando sobre um possível falso médico que estaria atuando na unidade. O jovem teria “trabalhado” no hospital por duas semanas.