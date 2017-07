Na região, só 1% dos homicídios no trânsito é considerado grave

A punição para cada caso, segundo especialistas, varia por conta do entendimento de delegados, promotores e juízes. Dos cinco homicídios dolosos ocorridos no período na RPT, o LIBERAL identificou que em um dos casos a Justiça entendeu que um motorista não teve a intenção de matar.

Neste caso, a pena é prevista pelo artigo 121 do Código Penal – de 6 a 20 anos de prisão. A maioria dos motoristas que matam nas ruas, entretanto, acaba respondendo pelo artigo 302 do Código Brasileiro de Trânsito, que prevê de 2 a 4 anos de prisão por homicídio culposo.

Apenas um em cada 100 motoristas que provocam acidentes de trânsito com morte na RPT (Região do Polo Têxtil) é enquadrado na legislação que prevê a pena mais dura. Um levantamento feito pelo LIBERAL em dados da SSP (Secretaria Estadual da Segurança Pública) mostra que, nos últimos cinco anos – de 2012 a 2016 -, dos 431 homicídios no trânsito, só cinco foram registrados na modalidade dolosa, quando se entende que houve intenção de matar ou que o condutor assumiu o risco da morte.

Em março de 2016, o balconista Thiago Yoshiyuki Otanari, de 24 anos, invadiu a contramão da Avenida Anhanguera, em Santa Bárbara d’Oeste, e bateu de frente com a moto do tecelão Fulvio Fernando Duarte, de 49 anos, que morreu. Foto: Arquivo / O Liberal

A Promotoria acusou Thiago, que estava bêbado, de cometer homicídio doloso, mas decisão da Justiça considerou que o fato de ele ter dormido ao volante tornava mais “plausível” que o balconista tivesse acreditado que não mataria outro motorista. Thiago teve a pena convertida em prestação de serviços à comunidade. O Ministério Público recorreu.

ENTENDIMENTOS. Dentre os cinco casos registrados como dolosos na RPT, em três os motoristas dirigiam sob o efeito de álcool, como no caso do balconista.

Para o advogado especialista em direito penal e processual penal William Oliveira, de Americana, a legislação é dúbia, o que permite que pessoas que cometeram crimes semelhantes paguem com punições diferentes.

“O que acaba acarretando uma diferença no que diz respeito à punição é a interpretação da lei, na medida em que, para alguns operadores do direito, o homicídio no trânsito sob a influência de álcool pode caracterizar o homicídio doloso”, explica.

Para Levy Emanuel Magno, promotor e coordenador geral do Centro de Apoio Operacional Criminal, do Ministério Público Estadual, a quantidade de álcool ingerida e a postura do motorista são levadas em conta pelos promotores nas acusações.

“Até 90% dos homicídios que ocorrem na direção de veículos são feitos de forma culposa, pela ingestão de um pouco de bebida e atropelamento. É uma situação grave, mas não chega a ser equiparada ao doloso, quando dizemos que a pessoa tolerou o resultado, quis que acontecesse”, afirma.

“Existem pessoas que acabam ingerindo muita bebida, ao ponto de não ter realmente condição alguma de guiar, e provocam a morte. Neste caso damos um enquadramento diferente, porque assumimos que a pessoa bebeu tanto que assumiu conscientemente o risco de produzir uma morte”, exemplifica o promotor.

Especialista em direito penal, Marcelo Valdir Monteiro, de Campinas, comenta que diferentes instâncias tendem a entender as mortes de formas distintas. Foto: Lucas Claro / rapidonoar.com.br

“O que a gente percebe na prática é que os delegados e promotores têm tratado esses casos de direção embriagada como sendo homicídio doloso, mas depois os juízes, os tribunais, acabam entendendo de uma forma diferente”, explica.

Mortes semelhantes têm acusações diferentes

A morte dos ciclistas Diogo Cia de Faria, de Americana, e Márcio José Bechis, de Nova Odessa, no dia 16 de julho, em um atropelamento na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Limeira, causou comoção na região. A delegada Nilce Segalla, primeira a ter contato com o caso, enquadrou o motorista na modalidade mais grave – homicídio doloso.

“Foi um dolo eventual. Ele [o motorista] quis, ele arriscou. Estava embriagado, não tinha CNH e em alta velocidade. São três itens que nos levam ao dolo eventual. Eu, particularmente, prendo a pessoa”, justificou.

Outro caso semelhante já julgado, entretanto, teve condenação mais branda ao motorista. Em 2011, o motorista Cristiano Paz da Silva, de 30 anos, bateu na traseira de um carro onde pai e filho estavam, na Rodovia Virginia Viel Campo Dall’Orto, em Sumaré. Silvio Fiori, de 65 anos, e Silvio Fiori Júnior, de 20, morreram. O motorista foi preso e solto após pagar fiança.

Quase cinco anos após as mortes, em abril do ano passado, Cristiano foi condenado a pagamento de cinco salários mínimos à entidade assistencial e à prestação de serviços à comunidade.

A sentença trouxe que o motorista trafegava em velocidade acima da mínima e tinha concentração de álcool no sangue bem acima da prevista no Código de Trânsito Brasileiro, mas o caso, que aguarda julgamento de recurso, acabou enquadrado como homicídio culposo.

“Ele matou um pai de família, um filho. Um bêbado saindo da balada, os dois indo trabalhar, em pleno domingo. Aí, pagou R$ 2 mil de fiança e saiu, e agora vai pagar serviço social. A família é tudo na vida da gente. Fiquei desamparada”, disse a viúva Nair de Almeida Ventura em entrevista ao LIBERAL na época da condenação. Ela ganhou direito à indenização de R$ 200 mil. A defesa de Cristiano não quis comentar o caso. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

INSEGURANÇA. Para o especialista em direito penal, Marcelo Valdir Monteiro, a direção embriagada é considerada uma “zona cinzenta”, porque apenas os elementos de prova de cada caso podem definir os enquadramentos. Além da aplicação de penas distintas para pessoas que cometeram o mesmo delito, Monteiro acrescenta como prejuízo a criação de uma “insegurança para a sociedade, que não sabe como o crime será enquadrado”.

Para o promotor Levy Magno, existe uma pressão da população, das famílias das vítimas e, consequentemente, da imprensa para que os homicídios sejam enquadrados como dolosos.

“Há uma pressão para que se enquadrem como dolosos, mas o que vai nos dizer é a prova. Realmente, as penas são muito aquém do que a sociedade espera, mas é a lei que temos para trabalhar”, diz.

‘Não queremos o mal dele, apenas justiça’, diz filho

Em março deste ano, o aposentado José Inácio da Silva, de 54 anos, estava sentado na calçada na Rua Júlio Salusse, no bairro Antonio Zanaga, em Americana, na companhia da mãe, Luzia Ribeiro da Silva, de 84 anos, quando a idosa foi atingida pelo carro dirigido pelo gráfico Rafael Wellington Alves, de 32 anos, que estava embriagado. A vítima teve a perna amputada na hora e morreu dois dias depois do acidente.

“Eu estava do lado da minha mãe. Na hora em que ele bateu nela, a cadeira virou para trás, e ela ficou olhando para mim. Eu corri e vi a perna dela pendurada pela pele”, relembra José Inácio. “Não é porque toma um copo de cerveja que pode sair por aí matando as pessoas É imprudência, é negligência. Nós não queremos o mal dele, apenas justiça, que ele pague pelo que ele fez”. Foto: João Carlos Nascimento/O Liberal

Rafael foi preso em flagrante, não pagou fiança de R$ 46,8 mil e foi mandado para a prisão. A advogada do motorista, Jacimary Oliveira, conta que o jovem ficou cerca de 2 meses preso. “Ele está em liberdade, porque foi considerado pelo juiz que o crime foi culposo. Ele não tinha a intenção, foi uma fatalidade”, afirmou ao LIBERAL.

“Ninguém como ele, que não tinha antecedentes, adentra um veículo e pensa ‘hoje eu vou atropelar e matar alguém’. Você perde os reflexos, mas nem por isso assumiria a morte. A consciência de ter um limite para a bebida é relativa”, explica Jacimary.

A advogada relata que o jovem demorou para saber que Luzia havia falecido e que faz tratamento psicológico desde então. “Ele entrou em pânico [quando soube], a assistente social precisou retirá-lo, porque ele chorava compulsivamente, e foi aí que eu percebi a diferença entre o delito culposo e doloso”, disse ao LIBERAL.

Neta de Luzia, Camila Cartoni, de 28 anos, conta que a família nem pensou em pedir uma indenização pelos danos causados pelo acidente. “Queremos mesmo que ele pague. A gente gostaria que ele nem tivesse saído da cadeia, infelizmente não tivemos justiça para isso”, cobra. Foto:

ALENTO. O advogado especialista em direito penal, William Oliveira, de Americana, diz que os pedidos de indenização são comuns. Ele explica que a jurisprudência varia dependendo do grau de parentesco do familiar que entra com o pedido, e que todos os danos são considerados.

“Não se resume ao dano moral, porque, às vezes também tem danos materiais, por lucro cessante, porque a pessoa recebia alguma renda, socorria alguém. Tem uma série de questões que influencia”, diz.

“[As famílias] entram com pedido para tentar de alguma forma responsabilizar a pessoa, ainda que no âmbito financeiro. Mas eu acho que qualquer valor, ainda que relevante e alto, não consegue representar nem de perto a dor de uma família que perde uma pessoa numa circunstância como essa”, conclui William.